Гран При на Германия: Марк Маркес води пред Фернандес и Огура, Алекс падна (следете на живо)

С надпреварата за Гран При на Германия сезон 2026 в MotoGP се преполовява, а от полпозишъна на „Заксенринг“ стартира Марк Маркес, който преследва своя общо 13-ти триумф на саксонското трасе. До него на първата редица застанаха брат му Алекс и Фабио Ди Джанантонио, които завършиха втори и трети зад световния шампион във вчерашния спринт.

Най-интересното от надпреварата за Гран При на Германия в MotoGP:



Старт - Отличен старт за Марк Маркес, който и днес не остави шанс на съперниците си в спринта до първия завой и запази лидерството пред брат си Алекс и съотборниците в Тракхаус Огура и Фернандес, които успяха да изпреварят Ди Джанантонио.

1/30 - В края на първия тур Фернандес атакува и изпревари съотборника си Огура за третото място в маневра в последния завой.

2/30 - Акоста се изкачи на седмото място, изпреварвайки Баная в осмия завой. Двамата се движеха точно зад лидера в шампионата Мартин, който беше шести.

4/30 - Още една позиция напред за Акоста, който се справи с Мартин с атака в спирането за коварния първи завой.

Ди Джанантонио напусна състезанието от петото място след падане в десетия завой, в който италианецът просто изпусна предницата на своя мотор. За него това е втора катастрофа за деня, след като той се озова на земята и по време на сутрешната загрявка.

Second crash of the day for @FabioDiggia49 💥



A miserable Sunday for the #49 💔#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/Xq7NmMG5vZ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 12, 2026

6/30 - В челото братята Маркес бяха разделяни от 0.2 секунди, а на 0.3 зад Алекс се движеше и Фернандес, който имаше аванс от 0.5 пред съотборника си Огура.

7/30 - Ново падане в състезание за Мир от началото на сезона, след като испанецът изпусна мотора си в последния завой, за да запише седмото си неделното отпадане през 2026 година. Преди да се озове на земята пилотът на Хонда се движеше на 11-то място зад съотборника си Марини.

9/30 - Алекс Маркес опита да влезе с прекалено висока скорост в последния завой, за да не изтърве брат си, но предната гума не задържа испанеца и той се озова на земята, напускайки надпреварата от втората позиция.

10/30 - След падането на брат му, Марк Маркес водеше с 1.4 пред Фернандес, който имаше аванс от 0.7 пред Огура, а на само 0.2 зад японеца в спора за последното място на подиума се движеше и Акоста.

14/30 - В челото водещите четирима пилоти продължаваха да се движат със сравнително идентично темпо, което запазваше разликите между тях стабилни, като малко преди средата на дистанцията Маркес водеше с 1.5 пред Фернандес, чийто аванс пред Огура беше 0.8, а този на японеца пред Акоста се равняваше на 0.3 секунди. На цели 2.7 зад пилота на КТМ се движеше и лидерът в шампионата Мартин.

20/30 - В началото на финалната третина на дистанцията Маркес водеше с 2.2 пред Фернандес, който по-скоро трябваше да внимава със съотборника си Огура, тъй като японецът беше започнал да се приближава до Фернандес и разликата между тях беше само 0.3. Акоста беше изостанал от челната тройка, като пилотът на КТМ се движеше на 1.7 зад Огура на комфортна четвърта позиция.

22/30 - Кръчлоу стана четвъртия пилот, който напуска днешното състезание след падане. Катастрофата на британеца, който си оспорваше последната точка с Разгатлиоглу, дойде в третия завой.

24/30 - Огура с първо подаване от вътрешната страна на Фернандес в спирането за първия завой, но японецът реши да не рискува и да забави още малко своята атака.

25/30 - Този път Огура не спря атаката си и изпревари своя съотборник Фернандес, за да се изкачи на втората позиция на 2.6 зад лидера Маркес. В същото време Баная пробва атака срещу Мартин във втората крива, но остана зад испанеца, който пусна спирачките.

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Снимки: Gettyimages