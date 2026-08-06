За Давид Алонсо няма значение дали ще бъде в заводския тим на Хонда, или в този на LCR

Давид Алонсо определи присъединяването си към Хонда в MotoGP като сбъдната мечта, но подчерта, че все още не е решено в кой отбор ще кара през 2027 , нито кой ще бъде неговият шеф-механик.

Привличането на колумбиеца в Хонда беше обявено в хода на лятната пауза, но все още не е ясно дали той ще бъде съотборник на Фабио Куартараро в заводския тим, или ще бъде пласиран в екипа на LCR. Ако Диого Морейра бъде преместен от сателитния отбор в заводския, тогава Алонсо може да се присъедини към Йоан Зарко в тима на Лучо Чекинело.

Honda Racing Corporation are pleased to confirm the signing of David Alonso on a multi-year contract for the MotoGP World Championship. The 20-year-old Colombian has authored one of the most impressive runs through the lightweight classes in recent times, finishing third as a… pic.twitter.com/jMaBoR2DxG — Honda Racing Global (@HondaRacingGLB) July 21, 2026

„Вече е официално. Много сме горди и щастливи от договора, който имаме“, заяви Алонсо в четвъртък пред Гран При на Великобритания.



„Да подпиша с Хонда е сбъдната мечта. Това е най-успешната марка в историята, марката, която продава най-много мотоциклети в света.



„Техническите правила догодина ще се променят много, особено гумите ще са нещото, което ще претърпи най-голяма промяна. Но за новобранците всичко ще бъде ново. Така че няма да имаме оплаквания, защото всичко е добре за нас. Ще бъде интересно“, добави той.

Алонсо не даде повече подробности за отбора си през 2027 година, но настоя, че ще бъде заводски пилот, независимо за кой екип ще се състезава.

„Аз съм като заводски пилот, с официален заводски мотоциклет, така че няма значение. И двата отбора са добри, професионални... Нека те решат.“

Колумбиецът също така подчерта, че все още не знае кой ще бъде неговият шеф-механик на фона на спекулациите, че може да работи с бившия главен механик на Марк Маркес – Шанти Ернандес.

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„Както и за отбора, все още не знам. Така или иначе, всички те са професионалисти“, каза той.

Бившият шампион в Moto3 в момента заема четвърто място в класирането на Moto2, като има победи на „Балатон Парк“ миналата година и на „Ассен“ през този сезон. Алонсо е вторият новобранец, официално потвърден за стартовата решетка в MotoGP през 2027, след настоящия му съотборник Дани Олгадо, който ще кара за Грезини Дукати.

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Снимки: Gettyimages