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Влиянието на Люис Хамилтън във Ферари отвори вратата към титлата във Формула 1

  • 6 авг 2026 | 14:21
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Световният шампион във Формула 1 за 1996 Деймън Хил приветства „силата“, която Люис Хамилтън притежава, и която е помогнала за трансформацията на Ферари обратно в претендент за титлата.

Седемкратният световен шампион се радва на най-силната си форма от 2021 насам, заемайки второ място в класирането при пилотите с една победа и още четири подиума. Хамилтън се намира на 50 точки зад лидера Андреа Кими Антонели, а шансовете му да си осигури безпрецедентна осма титла при пилотите са по-големи отвсякога.

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Това е в ярък контраст с първата кампания на 41-годишния пилот със Скудерията през миналата година, когато той изпитваше сериозни затруднения от началото до края. Ветеранът не успя да се качи нито веднъж на подиума, което поставя тазгодишната му форма в още по-голяма перспектива след разочароващия сезон 2025.

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Част от тази забележителна трансформация се случи през зимната пауза, когато Хамилтън работи в тясно сътрудничество с Ферари, за да проектират болид според неговите нужди, като отборът се вслуша в обратната му връзка. Хил вярва, че този подход работи перфектно и подчертава влиянието, което Хамилтън има, за да промени начина, по който оперира такъв емблематичен отбор от Формула 1.

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„Каймакът винаги изплува на повърхността, нали? Искам да кажа, той е човек, когото, ако разрежеш наполовина, отвътре ще пише само „състезател“. Той ще победи във всичко, с което се захване. Не мисля, че му е лесно да отстъпва. Явно е работил усилено през зимата и е работил върху това как иска Ферари да бъде за него.

„Те го привлякоха, платиха много пари, за да го имат, така че той казва: „Добре, няма просто да седя тук и да правя това, което вие правите. Аз ще ви кажа какво правя аз, а вие ще го направите така, че да ми подхожда“. Силата, която има, репутацията, която има – той ги използва, за да защити себе си. И е прав да го прави“, заяви Хил пред официалния сайт на Формула 1, обсъждайки Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages

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