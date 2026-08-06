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Бедзеки обясни промяната в менталната си нагласа преди Гран При на Великобритания

  • 6 авг 2026 | 15:00
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Марко Бедзеки признава, че менталният му подход преди Гран При на Великобритания в MotoGP се е променил в сравнение с миналата година, въпреки доминиращото представяне на пилота на Априлия на „Силвърстоун“ през 2025 г.

Бившият лидер в шампионата беше възпрепятстван от контузии в рамото и коляното преди лятната пауза. Сега италианецът се надява да се възстанови от трудния период, който започна още от Гран При на Унгария в началото на юни.

Бедзеки, който беше част от група от четирима пилоти, включваща Фабио Ди Джанантонио, Фермин Алдегер и Раул Фернандес, които бяха пометени от съотборника му Хорхе Мартин на „Балатон Парк“, не успя да завърши или стартира в последните четири състезания. Това включва и наказанието му да не участва в Гран При на Чехия в Бърно, след като Бедзеки удари маршал за това, че случайно е форсирал двигателя на мотора му след катастрофата му в спринта.

"Силвърстоун" ще продължи да домакинства на MotoGP
"Силвърстоун" ще продължи да домакинства на MotoGP

След като шансовете му за титлата понесоха удар преди лятната почивка, Бедзеки се надява да се върне във форма възможно най-скоро, въпреки че според звездата на Априлия това може да се наложи да почака до след „Силвърстоун“.

От Априлия дадоха актуална информация за състоянието на Марко Бедзеки
От Априлия дадоха актуална информация за състоянието на Марко Бедзеки

„Беше трудна лятна пауза. Не беше тази, която исках. Все още не съм на 100%, защото рамото не е толкова зле, но лявото ми коляно също беше контузено. Ще видим“, каза Бедзеки преди началото на уикенда.

По време на пресконференцията преди събитието в Лондон Бедзеки беше попитан дали има шанс да повтори миналогодишното си представяне на „Силвърстоун“, на което той отговори: „В момента нямам много [шансове], за съжаление.

„Тази писта е много специална за мен, наистина харесвам конфигурацията ѝ. Миналата година имах много добро състезание, много добър уикенд.

„Но тази година идваме тук с различна нагласа заради ситуацията. Не мисля твърде много за представянето. Просто мисля да се кача на мотора и да видя какво е усещането. Ако се чувствам добре, ще опитам. Ще знам отговора едва утре.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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