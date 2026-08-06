Бедзеки обясни промяната в менталната си нагласа преди Гран При на Великобритания

Марко Бедзеки признава, че менталният му подход преди Гран При на Великобритания в MotoGP се е променил в сравнение с миналата година, въпреки доминиращото представяне на пилота на Априлия на „Силвърстоун“ през 2025 г.

Бившият лидер в шампионата беше възпрепятстван от контузии в рамото и коляното преди лятната пауза. Сега италианецът се надява да се възстанови от трудния период, който започна още от Гран При на Унгария в началото на юни.

11th consecutive different winner at Silverstone from 11th on the grid 💫



Bez claimed his maiden win with Aprilia in style! 🏆#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/4mtqcsAfbL — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2026

Бедзеки, който беше част от група от четирима пилоти, включваща Фабио Ди Джанантонио, Фермин Алдегер и Раул Фернандес, които бяха пометени от съотборника му Хорхе Мартин на „Балатон Парк“, не успя да завърши или стартира в последните четири състезания. Това включва и наказанието му да не участва в Гран При на Чехия в Бърно, след като Бедзеки удари маршал за това, че случайно е форсирал двигателя на мотора му след катастрофата му в спринта.

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След като шансовете му за титлата понесоха удар преди лятната почивка, Бедзеки се надява да се върне във форма възможно най-скоро, въпреки че според звездата на Априлия това може да се наложи да почака до след „Силвърстоун“.

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„Беше трудна лятна пауза. Не беше тази, която исках. Все още не съм на 100%, защото рамото не е толкова зле, но лявото ми коляно също беше контузено. Ще видим“, каза Бедзеки преди началото на уикенда.



По време на пресконференцията преди събитието в Лондон Бедзеки беше попитан дали има шанс да повтори миналогодишното си представяне на „Силвърстоун“, на което той отговори: „В момента нямам много [шансове], за съжаление.



„Тази писта е много специална за мен, наистина харесвам конфигурацията ѝ. Миналата година имах много добро състезание, много добър уикенд.



„Но тази година идваме тук с различна нагласа заради ситуацията. Не мисля твърде много за представянето. Просто мисля да се кача на мотора и да видя какво е усещането. Ако се чувствам добре, ще опитам. Ще знам отговора едва утре.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания в MotoGP

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Снимки: Gettyimages