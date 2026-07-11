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Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия

  • 11 юли 2026 | 16:30
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Железният Маркес не трепна и спечели спринта в Германия

Марк Маркес превърна своя трети полпозишън за сезона в четвърта спринтова победа за годината, след като триумфира в късата надпреварата на пистата „Заксенринг“ в Германия.

На любимото си трасе световният шампион практически води от старта до финала на дистанцията от 15 обиколки. През цялото време плътно зад него се движеше брат му Алекс, който обаче така и не успя да се доближи достатъчно до заводския пилот на Дукати, за да го атакува за първото място.

При пресичането на финалната линия двамата братя бяха разделени от само 0.0368 секунди, а трети зад тях завърши Фабио Ди Джанантонио. Италианският пилот на VR46 Дукати пресече финалната линия с пасив от 0.813 спрямо победителя.

Четвърти и пети финишираха съотборниците в Тракхаус Априлия Ай Огура и Раул Фернандес, които реално размениха своите позиции от старта. Огура направи много добро потегляне и се пласира отлично в първия завой, за да се изкачи на третото място, изпреварвайки Фернандес и Ди Джанантонио. Още в средата на първия тур обаче японецът беше задминат от Ди Джанантонио, след което не успя да отговори на темпото на първите трима и финишира на 3.019 зад победителя.

В точките зад първите петима влязоха още Хорхе Мартин, Франческо Баная, Педро Акоста и Фабио Куартараро. За световния шампион за 2021 година това е първо влизане в точките в спринт от домашната му Гран При на Франция в Льо Ман преди два месеца.

В генералното класиране лидер остава Мартин, който с актив от 197 точки води с 11 пред съотборника си Марко Бедзеки. Италианецът не участва в спринта и ще пропусне и утрешната дълга надпревара, след като се контузи при падането си по време на квалификацията по-рано днес. Трети на само два пункта зад Бедзеки е третият от днес Ди Джанантонио, а Марк Маркес заема петата позиция с изоставане от 32 точки спрямо лидера Мартин.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Заксенринг"
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Заксенринг"

Състезанието за Гран При на Германия, 11-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидено за утре (12 юли) от 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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