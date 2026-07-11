Марк Маркес победи брат си и грабна полпозишъна на "Заксенринг" с нов рекорд

Марк Маркес спечели своя трети полпозишън от началото на сезона в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди Гран При на Германия на любимата си „Заксенринг“.

Световният шампион си гарантира първата позиция на старта с време от 1:19.041, с което той подобри с 0.030 секунди абсолютния рекорд на германското трасе, който беше притежание на Фабио Ди Джанантонио от тренировките преди година. Втори в квалификацията остана Алекс Маркес, който завърши на 0.061 зад своя по-голям брат, а трети ще стартира Ди Джанантонио, чиято най-добра обиколка беше с 0.147 по-бавна от рекордното постижение на Марк Маркес.

Съотборниците в Тракхаус Априлия Раул Фернандес и Ай Огура ще стартират четвърти и пети преди Фабио Куартараро, който ще им прави компания на втората редица. Франко Морбидели остана седми в квалификацията, но ще започне състезанието десети заради наказанието, което му беше наложено след вчерашната официална тренировка.

Двама пилоти с наказания след петъчните тренировки на "Заксенринг"

Италианецът ще заема своята седма позиция на старта в спринта, в който до него на третия ред ще се наредят двамата заводски пилот на Априлия Марко Бедзеки и Хорхе Мартин. Бедзеки направи само една летяща обиколка в рамките на квалификацията, след като падна тежко във втория си тур и повече не се появи на пистата. Това поставя известни въпросителни около по-нататъшното участие на италианец в уикенда на „Заксенринг“, тъй като още преди неговото начало той беше казал, че далеч не се чувства на 100%.

Най-бавни във втората фаза на квалификацията бяха Педро Акоста, Франческо Баная и Джак Милър, които ще разделят четвъртата редица на старта за спринта. В състезанието Баная и Милър ще си стартират 11-ти и 12-ти, докато Акоста ще се изкачи на третия ред след наказанието на Морбидели.

Extremely glad to see Bez on his feet and on his way back! 👏#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/ECCss7cfhc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026

В края на първата фаза на квалификацията първите три позиции бяха окупирани от трима световни шампиони, а най-бърз от тях с време от 1:19.753 беше Баная, който изпревари с 0.111 Куартараро и двамата продължиха към решителните 15 минути. Първи извън тях остана Жоан Мир, който изостана с 0.124 от Куартараро, след като не успя да подобри своя резултат от първото си излизане на пистата във втората си серия от обиколки.

Така заводският пилот на Хонда остана трети в сесията и 13-ти на старта, непосредствено пред съотборника си Лука Марини. Италианецът имаше шанс да продължи към втората фаза, тъй като се движеше с рекордно темпо в края на третия сектор минута преди края на сесията. Той обаче загуби близо три десети в последния сектор и така той ще трябва да потегли 14-ти в спринта и състезанието.

A commendable effort for Marini, but not enough to advance to Q2 ❌#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/XNh1eRgxif — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 11, 2026

Пети се класира Диого Морейра, който подобно на Морбидели също ще бъде преместен с три места назад на старта утре. Така от 15-тото място ще потегли Брад Биндър, а на шестата редица ще се наредят Енеа Бастианини, Топрак Разгатлиоглу и Морейра. На последния седми ред ще застанат Алекс Ринс, Маверик Винялес и Кал Кръчлоу, който продължава да кара на мястото на контузения Йоан Зарко в състава на LCR Хонда.

Уикендът за Гран При на Германия, 11-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще продължи днес в 16:00 часа българско време със спринта на „Заксенринг“, който ще бъде с продължителност от 15 обиколки.

Програма на уикенда за Гран При на Германия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages