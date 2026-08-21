Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

На живо: Веласкес с последни новини преди мача със Спартак (Варна)
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

  • 21 авг 2026 | 14:48
  • 1015
  • 1

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 6-ия кръг на Първа лига срещу Спартак (Варна).

Брифингът ще се проведе в 15:00 часа днес в залата за пресконференции в Сектор В на стадион „Георги Аспарухов“. По-рано през деня сините проведоха последната си тренировка преди този мач. Заниманието бе с начален час 10:00 и бе закрито за привърженици и представители на медиите.

Двубоят със Спартак (Варна) е в събота, 22 август от 21:15 часа на стадион Георги Аспарухов. Очаква се Веласкес да направи ротации в състава с оглед реванша от баражите за влизане в групите на Шампионската лига срещу АЕК идната сряда.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Септември (София) подписа с чужденец от дубъла

Септември (София) подписа с чужденец от дубъла

  • 21 авг 2026 | 10:50
  • 922
  • 1
Илиан Илиев определи групата на Черно море

Илиан Илиев определи групата на Черно море

  • 21 авг 2026 | 10:31
  • 1184
  • 1
Младежки национал от Черно море поема към Катар

Младежки национал от Черно море поема към Катар

  • 21 авг 2026 | 10:18
  • 2076
  • 2
Теодор Стефанов: Да задържим нивото

Теодор Стефанов: Да задържим нивото

  • 21 авг 2026 | 10:07
  • 1096
  • 0
Живко Желев: Искаме реванш

Живко Желев: Искаме реванш

  • 21 авг 2026 | 10:05
  • 894
  • 0
В Крумовград се настройват за тежко гостуване

В Крумовград се настройват за тежко гостуване

  • 21 авг 2026 | 10:03
  • 781
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

Днес всичко се обърка! ЦСКА с тежко поражение в Крит след куп пропуски, нелепа дузпа и червен картон

  • 20 авг 2026 | 22:56
  • 184821
  • 1559
Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

Черно море и Дунав откриват кръг №6 в efbet Лига

  • 21 авг 2026 | 07:10
  • 7365
  • 10
Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

Премиър лийг се завръща с много нови лица и същата страст

  • 21 авг 2026 | 07:27
  • 7437
  • 7
Моуриньо: Никой няма да ни чака и сезон без трофей няма да е успешен за Реал Мадрид

Моуриньо: Никой няма да ни чака и сезон без трофей няма да е успешен за Реал Мадрид

  • 21 авг 2026 | 11:25
  • 4033
  • 9
България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Украйна на старта на ЕвроВолей 2026

  • 21 авг 2026 | 06:51
  • 8156
  • 8