Гледайте на живо! Веласкес застава пред медиите

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 6-ия кръг на Първа лига срещу Спартак (Варна).

Брифингът ще се проведе в 15:00 часа днес в залата за пресконференции в Сектор В на стадион „Георги Аспарухов“. По-рано през деня сините проведоха последната си тренировка преди този мач. Заниманието бе с начален час 10:00 и бе закрито за привърженици и представители на медиите.

Двубоят със Спартак (Варна) е в събота, 22 август от 21:15 часа на стадион Георги Аспарухов. Очаква се Веласкес да направи ротации в състава с оглед реванша от баражите за влизане в групите на Шампионската лига срещу АЕК идната сряда.

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