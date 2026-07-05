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Посрещат националите на Кабо Верде като герои с парад и официална делегация

  • 5 юли 2026 | 04:13
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Националният отбор на Кабо Верде беше на крачка от сензация срещу Аржентина, отстъпвайки с 2:3 след продължения, но въпреки поражението ще бъде посрещнат с всички почести в столицата Прая. Островната държава отпадна на осминафиналите от световния шампион.

Според информация от делегацията на Кабо Верде, отборът пътува от САЩ и се очаква да се върне на родна земя в днешния 5-и юли (неделя). Там хиляди фенове ще ги посрещнат, за да отдадат почит на доброто им представяне на световното първенство: 0:0 срещу Испания, равенство със Саудитска Арабия, 2:2 с Уругвай и загуба с 2:3 от Аржентина след продължения.

На летището отборът ще бъде посрещнат от официална правителствена делегация. След това ще последва шествие по улиците на столицата Прая, което ще завърши с официални речи, включително и от вратаря Возиня, музикални изпълнения и различни празненства за хората.

Всичко това е в чест на отбора, който се превърна в голямата изненада на шампионата.

Иначе Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико продължава включително до 19-и юли (неделя), когато е големият финал.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
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