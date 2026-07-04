Верстапен заради проблемите с мотора: Няма смисъл да се състезаваме така

Макс Верстапен заяви, че проблем със задвижващата система го е вкарал в порочен кръг по време на квалификацията за Гран При на Великобритания на „Силвърстоун“. От Ред Бул вече разследват дали ще се наложи смяна на двигателя.

След като изненада дори себе си с третото място в спринтовата квалификация, сесията за Гран при на Великобритания се превърна в огромно разочарование за Верстапен.

Ride onboard with Kimi Antonelli as he storms to pole around the famous Silverstone track 🤩#F1 #BritishGP @pirellisport pic.twitter.com/bYHXRJKFgv — Formula 1 (@F1) July 4, 2026

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За първи път от Баку 2024 насам Верстапен бе победен от съотборник в третия квалификационен сегмент – тогава това беше Серхио Перес, а този път Исак Хаджар, който завърши с десета и половина пред него.

Още по време на квалификацията обаче Верстапен усетил, че нещо не е наред със задвижващата система на Ред Бул за 2026 - DM01.

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„Става все по-зле и по-зле, доста е впечатляващо“, каза саркастично Верстапен по радиото.

В разговор с нидерландските медии в падока след това, четирикратният световен шампион обясни проблемите, които е срещнал с болида RB22.

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„Балансът на колата така или иначе не беше добър, но не беше добър и вчера - каза той. - Така че в това отношение нищо не се е променило. Разликата днес беше, че нямах максимална скорост.

„Просто никаква максимална скорост на нито една от правите. Това естествено означава, че използваш и повече батерия, защото си на пълна газ по-дълго, а до последния сектор нещата се превръщат в пълна катастрофа."

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Верстапен обясни, че докато излезе от завоя „Стоу“, на практика не му е оставала никаква електрическа мощност, което го е карало да губи значително време в последния сектор при всеки опит.

Това на практика се превърнало в порочен кръг. Поради липсата на чиста мощност, той е трябвало да разчита повече на системата MGU-К, а по-дългото време на пълна газ е означавало, че възстановява по-малко енергия. Комбинацията от тези фактори му е коствала време на правите и е довела до болезнен последен сектор.

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„Двигателят просто не работи - добави той. - Не тегли както обикновено. Като пилот можеш да го усетиш. И заради това сме просто твърде бавни на всяка права.“

Според Верстапен проблемът не е съществувал по време на спринтовото състезание, което го оставя без обяснение защо се е появил внезапно по време на квалификацията за Гран при на Великобритания.

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„Буквално опитах всичко по време на квалификацията, но това не променя нищо по отношение на максималната скорост. Може да си малко по-бърз на една права, но след това си по-бавен на друга. Като цяло, все още си просто твърде бавен", уточни Макс.

Това оставя Ред Бул с два ключови въпроса в събота вечер. Първо, шефът на отбора Лоран Мекис потвърди след квалификацията, че екипът ще разследва първопричината за проблема.

В зависимост от резултата от това разследване, Ред Бул трябва да реши дали Верстапен ще завърши Гран при на Великобритания с настоящата задвижваща система, или потенциално ще наруши режима на закрит парк, за да монтира нова и да промени настройките на автомобила.

Верстапен вече има ясно предпочитание: „Всъщност няма смисъл да се състезавам така утре, ако запазим колата същата.“

„Предпочитам да сменим всичко. Ако стартираш от позицията, на която сме сега, така или иначе ще си останеш там. Може да загубиш още една позиция и това е всичко. Така че от тази гледна точка, много повече предпочитам да променим нещата.“

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Ако Ред Бул изберат старт от питлейна, отборът ще бъде свободен да промени настройките на колата – въпреки че промените, направени между спринтовото състезание и квалификацията, не са довели до желания резултат.

„Искам да кажа, в спринтовото състезание другите ни унищожаваха в много бързите завои“, каза Верстапен.

„Джордж беше зад мен и ме настигаше в мръсния въздух през високоскоростните завои. Така че това говори много.“

„Но дори и в бавните завои, просто не съм доволен от поведението на колата през целия уикенд. Така че, да, има ясно разминаване.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages