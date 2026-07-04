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  3. Андреа Кими Антонели: Бях стресиран, но е удовлетворяващо да спечеля пола

Андреа Кими Антонели: Бях стресиран, но е удовлетворяващо да спечеля пола

  • 4 юли 2026 | 19:32
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Андреа Кими Антонели заяви след успеха си в квалификацията за Гран При на Великобритания, че е бил много стресиран в последната си бърза обиколка на „Силвърстоун“.

Причината за това е фактът, че италианецът излезе първи на пистата, което самият той заяви, че никак не му харесва. Пилотът на Мерцедес също така добави, че в отбора му не са направили никакви съществени промени по настройките на неговия болид след победата в спринта по-рано през деня.

Кими Антонели победи Леклер и грабна полпозишъна за Гран При на Великобритания
Кими Антонели победи Леклер и грабна полпозишъна за Гран При на Великобритания

„Бях стресиран, защото не обичам да съм първи на пистата при последните опити. Последната обиколка беше много събрана. Трябва да съм честен, че всичко се получи. Беше доста сложна с вятъра, защото беше поривист и непредвидим.

„Но изградихме нашата атака в квалификацията. Да спечеля полпозишъна е много удовлетворяващо. Изобщо не променихме колата след спринта, само леки корекции по диференциала, спирачките и пилотирането. Работихме и намерихме добри настройки, които ми помогнаха да прогресирам в хода на квалификацията“, заяви Антонели.

„Със сигурност няма да е лесно в състезанието, защото двете ферарита са зад мен и те със сигурност ще работят заедно. Тяхното темпо е добро, но нашето беше силно в спринта. Надявам се да го запазим и утре и да имаме добро състезание“, добави италианецът.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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