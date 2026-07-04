Андреа Кими Антонели: Бях стресиран, но е удовлетворяващо да спечеля пола

Андреа Кими Антонели заяви след успеха си в квалификацията за Гран При на Великобритания, че е бил много стресиран в последната си бърза обиколка на „Силвърстоун“.

ON POLE AT SILVERSTONE, INCREDIBLE LAP KIMI 🙌👏 pic.twitter.com/FW3qdNqTmc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 4, 2026

Причината за това е фактът, че италианецът излезе първи на пистата, което самият той заяви, че никак не му харесва. Пилотът на Мерцедес също така добави, че в отбора му не са направили никакви съществени промени по настройките на неговия болид след победата в спринта по-рано през деня.

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„Бях стресиран, защото не обичам да съм първи на пистата при последните опити. Последната обиколка беше много събрана. Трябва да съм честен, че всичко се получи. Беше доста сложна с вятъра, защото беше поривист и непредвидим.



„Но изградихме нашата атака в квалификацията. Да спечеля полпозишъна е много удовлетворяващо. Изобщо не променихме колата след спринта, само леки корекции по диференциала, спирачките и пилотирането. Работихме и намерихме добри настройки, които ми помогнаха да прогресирам в хода на квалификацията“, заяви Антонели.



„Със сигурност няма да е лесно в състезанието, защото двете ферарита са зад мен и те със сигурност ще работят заедно. Тяхното темпо е добро, но нашето беше силно в спринта. Надявам се да го запазим и утре и да имаме добро състезание“, добави италианецът.

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Снимки: Gettyimages