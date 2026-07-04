Люис Хамилтън: Надявам се да имаме шанс в състезание със стратегия и отборна работа

Люис Хамилтън ще започне домашната си Гран При на Великобритания от третата позиция на стартовата решетка, след като завърши зад Андреа Кими Антонели и съотборника си Шарл Леклер в квалификацията на „Силвърстоун“.

A P3 start at home for LH 🏡🇬🇧 pic.twitter.com/ff2091U7JD — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 4, 2026

Седемкратният шампион заяви след края на битката за първото място на старта, че е доволен от факта, че и той, и Леклер са в челото на класирането. Това му дава надежда, че с по-хитра стратегия и отборна работа те ще имат шанс да се преборят с Мерцедес в състезанието утре.

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„Радвам се, че съм тук. Те двамата (Антонели и Леклер) свършиха невероятна работа. Шарл правеше добри подобрения, а ние просто нямахме скоростта на Мерцедес, което си е така от известно време. Но лека-полека се доближаваме и да сме и двамата тук е страхотно за отбора.



„Със сигурност е хубаво, че и двамата сме тук. Дали ще можем да се задържим за Кими в състезанието, ще видим, но се надявам да можем да играем със стратегията и да работим като отбор, за да ги победим. Със сигурност ще дадем най-доброто от себе си“, заяви категорично Хамилтън.

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Снимки: Gettyimages