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  3. Шарл Леклер: Кими направи страхотна обиколка и си заслужи полпозишъна

Шарл Леклер: Кими направи страхотна обиколка и си заслужи полпозишъна

  • 4 юли 2026 | 19:40
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Шарл Леклер остана доволен от второто си място в квалификацията преди утрешната Гран При на Великобритания, в която той беше победен от Андреа Кими Антонели с разлика от 0.175 секунди.

След края на битката за полпозишъна пилотът на Ферари призна, че неговият съперник е направил страхотна финална обиколка, с която напълно си е заслужил правото да стартира първи. Леклер също така отчете и своя личен напредък по отношение на пилотирането след трудните последни няколко състезателни уикенда.

Кими Антонели победи Леклер и грабна полпозишъна за Гран При на Великобритания
Кими Антонели победи Леклер и грабна полпозишъна за Гран При на Великобритания

Да, доволен съм. Последните няколко състезания бяха доста трудни, защото нямах правилното усещане и ми беше трудно да събера всичко. В неделите имаше неща, които ми пречеха да печеля точки, така че е хубаво отново да имам добро усещане. Свършихме толкова много работа зад кулисите, за да си върне чувството.

„Днес беше може би първият случай, в който отново го имах, така че това е хубаво, но в същото време знам колко трудно ми беше да съм постоянен в последно време, така че това е само началото. Но е добра стъпка в правилната посока.

„В момента гледам всичко, защото губя доста време. Просто в последно време нямах скорост, така че трябваше да погледна всичко възможно, включително и стила ми на пилотиране. Работихме, мисля, много добре и съм доволен от второто място. Искаше ми се да съм на полпозишъна, но Кими направи страхотно обиколка и го заслужи“, обясни Леклер.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Imago

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