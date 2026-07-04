Наказаха Гасли с три места на старта утре

Пилотът на Алпин Пиер Гасли беше наказан с преместване с три места назад на стартовата решетка за Гран При на Великобритания утре.

Санкцията е заради това, че Гасли е задържал Ланс Строл с Астън Мартин в първата част на квалификацията днес. Канадецът остана 21-и, но за втори път в последните три квалификации завърши пред съотборника си Фернандо Алонсо.

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От Алпин са обяснили на стюардите, че Гасли е имал проблеми с радиото, но това не го спаси от наказанието.

Гасли завърши квалификацията 12-и, но утре ще стартира от 15-о място, а Нико Хюлкенберг (Ауди), Оливър Беарман (Хаас) и Карлос Сайнц (Уилямс) минават с по едно място напред на старта.

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Строл беше в бърза обиколка, а Гасли е очаквал друг пилот за себе си докато се е опитвал да се свърже с бокса на Алпин по радиото.

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Снимки: Gettyimages