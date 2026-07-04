5000 евро глоба за Рейсинг Булс след квалификацията

Отборът на Рейсинг Булс беше глобен с 5000 евро заради опасно извеждане от бокса на Арвид Линдблад по време на квалификацията за Гран При на Великобритания.

Инцидентът се случи в третата част на квалификационната сесия на пистата „Силвърстоун“, когато Линдблад беше освободен от своя бокс директно на пътя на пилота на Макларън – Оскар Пиастри.

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Австралиецът беше принуден да предприеме рязка маневра, за да избегне сблъсък с болида на Рейсинг Булс, който навлизаше в бързата лента на питлейна.

За щастие, до контакт между двете коли не се стигна, но стюардите прецениха, че пускането е било достатъчно опасно, за да наложат финансова санкция на тима.

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Стюардите са установили, че от Рейсинг Булс са признали грешката си и екипът е поел отговорност за това.

„В съответствие с предишни подобни инциденти по време на квалификационни сесии и като се взе предвид, че пилотът просто е следвал инструкциите на отбора, стюардите налагат глоба от 5000 евро на състезателя“, се казва в съобщението на рейс дирекцията.

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И двамата пилоти успяха да завършат сесията, като Пиастри се класира на осма позиция, а Линдблад остана девети.

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Снимки: Gettyimages