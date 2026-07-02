Спортист (Своге) представи четирима нови

Спортист (Своге) представи четири нови попълнения, които ще бъдат част от отбора през следващия сезон. Даниел Начев е 22-годишен атакуващ полузащитник с богат опит в професионалния футбол. Юношата на Левски е бил част от съставите на Спартак Варна и Струмска слава. Във Втора лига има 64 мача, 11 гола и 11 асистенции, както и 8 двубоя в елита на България.

Христо Петров е 22-годишен десен бранител, който за последно бе част от Беласица Петрич. Играл е още за Пирин Благоевград. В професионалния футбол има 95 мача, 1 гол и 2 асистенции.

Мирослав Боянов е 20-годишен централен защитник, който пристига от Банско, където през изминалия сезон бе основен футболист. Той е юноша на Пирин Благоевград.

Абдул Фофана е 25-годишен централен нападател, който идва от Спартак Плевен. Преди това французинът е играл за отбори в родината си, както и в Швейцария.

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