11-те на Спортист (Своге) и Хебър, "шоколадите" се нуждаят от задължителна победа

Станаха ясни стартовите състави на Спортист (Своге) и Хебър, които се изправят един срещу друг в 34-ия кръг на Втора лига. “Шоколадите” се нуждаят от задължителна победа, ако искат да запазят шансовете си за спасение живи, но и ще се надяват на грешна стъпка от Локомотив (Горна Оряховица).

СПОРТИСТ (СВОГЕ) - ХЕБЪР

Стартови състави:

Спортист: 1. Никола Златинов, 8. Кристиян Иванов, 10. Кристиян Йовов, 11. Юри Де Соуза, 16. Спас Георгиев, 18. Владимир Гогов, 19. Марио Балъков, 23. Жозе Нето, 73. Кевин Монтейро, 87. Ивелин Георгиев, 88. Лионел Самба;

Хебър: 1. Борис Груев, 23. Илиан Костов, 20. Виктор Любенов, 27. Роберт Мазан, 15. Адриан Видинов, 84. Емил Мартинов, 33. Иван Тилев, 10. Тодор Чаворски, 29. Янко Ангелов, 11. Денислав Александров, 77. Константин Павлов.