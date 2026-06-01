Черна гора победи в Пловдив и продължи положителната си серия с България
  3. Захари Сираков пое отбор от Втора лига

  • 1 юни 2026 | 20:09
Захари Сираков е новият старши треньор на Спортист Своге. 48-годишният специалист застава начело на „шоколадите“ за предстоящия сезон във Втора лига.

Сираков има сериозен опит в треньорската професия, като за последно води представителния отбор на Лудогорец. Преди това той бе начело на втория и третия тим на клуба от Разград, както и на юношите до 19 години на „орлите“. Треньорската му кариера започва в школата на Левски.

Ръководството на Спортист Своге приветства Захари Сираков с добре дошъл и му пожелава здраве, енергия и успешна работа начело на отбора.

