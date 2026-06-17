"Шоколадите" започнаха лятна подготовка

Новият старши треньор на Спортист (Своге) Захари Сираков изведе отбора на първа тренировка за лятната подготовка. Част от щаба на Сираков ще бъде кондиционният треньор Кирил Рашев, като Павлин Иванов ще продължи да се грижи за вратарите.

Подготовка започнаха и новите попълнения Ивайло Неделчев, Антонио Попов, Виктор Добрев, Валентин Кърчев и Димитър Иванов, за които клубът съобщи по-рано. Очаква се в следващите няколко дни към отбора да се присъединят още няколко нови играчи.

Тренировки с отбора започнаха още няколко играчи, които ще бъдат на проби в тима.

Със Спортист няма да продължат Васил Димитров, Томас Добрев, Ивелин Георгиев, Юлиян Весков, Кристиян Атанасов, Марио Балъков, Кристос Мицис, а договорите за преотстъпване на Спас Георгиев, Кристиян Чачев, Кристиян Йовов, Александър Божилов и Юри Пинейро изтекоха.

Първата контрола на Спортист ще бъде на 27 юни срещу дублиращия тим на ЦСКА. На 1 юли предстои проверка срещу Пирин Благоевград, на 11 юли срещу Вихрен Сандански и 17 юли срещу израелския Макаби Петах Тиква.

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