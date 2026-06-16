Спортист (Своге) стартира утре, търси съперник (програмата)

Утре, Спортист (Своге) започва подготовката си за предстоящия сезон на Втора лига. Новият старши треньор Захари Сираков ще изведе 20 футболисти в 13:00 часа за първо занимание. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му, отборът ще играе приятелски срещи. Търси се съперник за един спаринг.
Програмата за контролите:
27 юни: Спортист (Своге) – ЦСКА II (София)
1 юли: Спортист (Своге) – Пирин (Благоевград)
4 юли: Спортист (Своге) – търси се съперник
11 юли: Спортист (Своге) – Вихрен (Сандански)
17 юли: Спортист (Своге) – Апоел (Петах Тиква, Израел)