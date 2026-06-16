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Спортист (Своге) стартира утре, търси съперник (програмата)

  • 16 юни 2026 | 12:00
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Утре, Спортист (Своге) започва подготовката си за предстоящия сезон на Втора лига. Новият старши треньор Захари Сираков ще изведе 20 футболисти в 13:00 часа за първо занимание. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му, отборът ще играе приятелски срещи. Търси се съперник за един спаринг.

Програмата за контролите:

27 юни: Спортист (Своге)ЦСКА II (София)

1 юли: Спортист (Своге)Пирин (Благоевград)

4 юли: Спортист (Своге) – търси се съперник

11 юли: Спортист (Своге)Вихрен (Сандански)

17 юли: Спортист (Своге)Апоел (Петах Тиква, Израел)

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