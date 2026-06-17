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  3. Спортист (Своге) обяви петима нови накуп

Спортист (Своге) обяви петима нови накуп

  • 17 юни 2026 | 14:35
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Спортист (Своге) обяви петима нови накуп

Спортист Своге приветства с добре дошли петима нови футболисти, които започнаха подготовка с тима!

Ивайло Неделчев – вратар на 21 години, за последно бе част от тима на Арда Кърджали, играл за Ловеч, дублиращия тим на ЦСКА и юношите на Левски

Валентин Добрев – полузащитник на 21 години, за последно бе част от Пирин Благоевград. Преминал е през отборите на Монтана, дублиращия тим на Левски, а също така е бил в школата на италианския Верона.

Димитър Иванов – флангови нападател на 23 години, за последно бе част от Беласица Петрич, юноша на Левски.

Антонио Попов – полузащитник на 20 години, ще играе под наем от Славия. Преди това е защитавал цветовете на дублиращия отбор на Лудогорец.

Валентин Кърчев – централен защитник на 19 години, за последно част от дублиращия тим на Лудогорец, преминал е през ЦСКА 1948, юноша на ФК Национал.

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