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ЦСКА II удари Спортист (Своге)

  • 27 юни 2026 | 15:47
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ЦСКА II удари Спортист (Своге)

Вторият отбор на ЦСКА постигна първа победа в първата си лятна контролна среща, надделявайки над Спортист (Своге). Мачът се игра на базата на "армейците" в Панчарево. Двата отбора ще се срещнат и в първенството на Втора лига, където са съперници.

Мачът започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите деца от школата на Славия в много тежка катастрофа в сряда. А Спортист поведе в 15-ата минута. Христо Петров изведе дясното крило Антонио Попов, той надбяга бранител и остана сам срещу вратаря, след което прати топката в мрежата.

Двамата старши треньори Валентин Илиев на домакините и Захари Сираков на "шоколадите" направиха много промени и реално отборите завършиха с нови 11 всеки от тях. В 50-ата минута "червените" изравниха чрез Абдула Кичуков, а в 61-ата минута Александър Бучков вкара втори гол след далечен удар. Следващата проверка на Спортист е на 1 юли срещу Пирин (Благоевград).

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