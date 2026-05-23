  Ахмед Хикмет: Бях убеден, че ще бием! За другите не съм се интересувал

  • 23 май 2026 | 20:41
Наставникът на Спортист (Своге) Ахмед Хикмет даде мнение след победата с 1:0 срещу Хебър (Пазарджик). Резултатът запази професионалния статут на "шоколадите", които бяха изправени пред бездната, но се спасиха.

Спортист (Своге) се измъчи срещу Хебър, но успя да вземе своето и оцеля

"Емоцията е за всички - за момчетата, за целия екип, дойде не малко публика. Радост за града като цяло. За нас емоцията е като всеки двубой, макар че двубоят беше решаващ, бях убеден, че ще победим. Имахме добри моменти през сезона, мога да отлича мача с Пирин, там изтървахме също много ситуации преди да отбележим гол. Днес имахме много фрапантни пропуски - мисля, че досега не бяхме имали толкова много положения.

Искам да поздравя Хебър, който игра добре и противодействаше, играха сериозно, раздадоха се, което им прави чест. За другите двубой не съм се интересувал. В момента не мога да ви кажа нищо за бъдещето, този отбор не е мой, а на град Своге. Има си президент, който ръководи процесите, догодина ще се гонят целите, които той постави", каза специалистът.

