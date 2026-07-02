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Гледайте на живо: Мондиал 2026, САЩ - Босна и Херцеговина
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САЩ 0:0 Босна и Херцеговина, натиск на домакините (гледайте на живо)

  • 2 юли 2026 | 03:00
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САЩ и Босна и Херцеговина играят при нулево равенство в поредния мач от 1/16-финалите на Световно първенство. Срещата се играе на "Ливайс Стейдиъм" в Санта Клара, а главен съдия е бразилецът Рафаел Клаус.

Двубоят ще бъде излъчен на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще покаже пряко всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Американците се представят впечатляващо до момента. Тимът на Маурисио Почетино спечели групата си, въпреки че в последния мач отстъпи драматично с 2:3 срещу Турция. Преди това обаче "янките" сразиха с 4:1 Парагвай и надвиха с 2:0 Австралия.

Босна и Херцеговина стигна до 1/16-финалите по-трудно. Отборът стартира с равенство срещу Канада (1:1), след това претърпя тежко поражение от Швейцария (1:4), но в мача на истината се справи с Катар (3:1) и стана един от най-добрите трети тимове.

Мат Фрийз е на вратата на САЩ, а четиримата бранители пред него са Алекс Фрийман, Крис Ричардс, Тим Рийм и Антъни Робинсън. Малик Тилман и Тайлър Адамс ще са двойка вътрешни халфове, а зад централния нападател Фоларин Балогун ще играят Сержиньо Дест, Уестън Маккени и звездата на тима Кристиан Пулишич.

Сред резервите в състава на Почетино са Рикардо Пепи, Тимъти Уеа, Брендън Аарънсън, Джовани Рейна и Остин Тръсти.

Ветеранът Един Джеко води нападението на Босна и Херцеговина, а от по-задна позиция ще му помагат Ермедин Демирович и Керим Алайбегович. В средата на терена селекционерът Сергей Барбарез е гласувал доверие на Амар Дедич, Армин Гигович, Иван Шунич и Сеад Коласинак. Под рамката застава Никола Васил, а тримата бранители са Никола Катич, степан Раделич и Тарик Мухаремович.

На пейката личат имената на Харис Табакович, Иван Башич, Бенямин Тахирович и Самед Баждар.

Първата голова възможност се откри пред Пулишич, но неговият удар беше блокиран и топката излезе в корнер. Американците определено се стремяха да наложат високо темпо, както във всеки от предишните си мачове. Техният съперник беше плътно прибран в половината си, но когато контраатакуваше, го правеше много грамотно.

В 11-тата минута Алайбегович завъртя топката от корнер с ясното намерение да насочи топката директно във вратата, но Мат Фрийз внимаваше. Тимът на САЩ съсредоточи атаките с по фланговете, а Уестън Маккени беше много активен и негово центриране стигна до Антъни Робинсън, който обаче не можа да уцели топката по-най-добрия начин и я прати в аут.

Въпреки че предимно се защитаваха, босненците не бяха притеснени и на няколко пъти много хладнокръвно съумяха да попречат на Пулишич да влезе на скорост в наказателното поле.

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Снимки: Gettyimages

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