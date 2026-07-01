Почетино не иска да сочи САЩ за фаворит в елиминациите

Треньорът на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино отхвърли прогнозите, че неговият тим е фаворит за спечелване на мача от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол срещу Босна и Херцеговина, като беше предпазлив и даде за пример редица изненади на турнира. Германия напусна турнира със загуба след дузпи от Парагвай в понеделник, а Мароко също изпрати Нидерландия след дузпи. „Първо, не вярвам, че сме фаворит, защото през последните няколко дни видяхме колко е трудно за всички“, каза Почетино пред репортери на стадион „Сан Франциско Бей Ареа“. „Мисля, че фаворитът е нещо, за което да се говори след това, нали? Всички казваха, че фаворит е Германия, но Парагвай ги победи, а Мароко отстрани Нидерландия. На това Световно първенство има много фактори, които могат да повлияят на представянето. Трябва да бъдем внимателни, когато казваме кой е фаворит.“

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Докато Босна завърши трети в своята група, САЩ оглавиха Група D, като спечелиха първите си два мача срещу Парагвай и Австралия, за да стигнат до елиминационната фаза рано. Нападателят Кристиан Пулишич е готов да започне срещу босненци, след като влезе от пейката при загубата с 2:3 от Турция, но Почетино почти изключи участието на централния защитник Марк Маккензи, който има проблем с крака. Имаше по-добра прогноза за левия бек Остън Тръсти, който излезе на носилка към края на мача срещу Турция, след като контузи глезена си. "Остън е много по-добре, отколкото очаквахме. Ще направим една последна оценка, но се надяваме, че той ще бъде на разположение“, каза Почетино.

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Победителите ще играят срещу Сенегал или Белгия, които се срещат по-рано в сряда. Почетино каза, че САЩ трябва да гледат на мача с Босна като на финал и да уважават качествата на опонентите си. „Те заслужават това уважение“, каза той. „Вижда се, че имат качества, не само че са агресивни и имат добра организация. Те имат играчи с качества и треньор, който им осигурява поле за изява. Това е хубаво нещо. Ето защо за нас този мач е финалът на Световното първенство.“

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Снимки: Gettyimages