"Янките" започват пътя си в елиминациите на домашна почва срещу непримиримите балканци

Поредният сблъсък от 1/16-финалите на Световното първенство противопоставя САЩ и Босна и Херцеговина. Домакините се подготвят за първия си тест в директните елиминации. На стадион „Леви'с Стейдиъм“ в Санта Клара „янките“ ще премерят сили с балканския тим, който за първи път играе на елиминационна фаза на световно първенство.

САЩ достигнаха до елиминациите като победители в група D. Тимът, воден от Маурисио Почетино, стартира ударно с победа 4:1 над Парагвай, последвана от чист успех с 2:0 срещу Австралия. В последния си мач от групата срещу Турция Почетино направи редица промени в състава, което доведе до загуба с 2:3, но това не попречи на американците да запазят лидерската си позиция. Статистиката показва, че САЩ бележат средно по 2.67 гола на мач до момента в турнира.

От друга страна, Босна и Херцеговина извоюва своето историческо първо класиране за елиминационна фаза на Световно първенство. „Драконите“ завършиха на трето място в група B с актив от 4 точки. Пътят им премина през равенство 1:1 с Канада, тежко поражение с 1:4 от Швейцария и решителна победа с 3:1 над Катар в последния кръг. Въпреки че допуснаха шест гола в групата, босненците показаха характер, а младите таланти Керим Алайбегович и Ермин Махмич се разписаха в ключовия момент срещу катарците.

Най-добрата новина за американските фенове е завръщането на звездата Кристиан Пулишич. Крилото, което имаше проблеми с прасеца и пропусна част от груповата фаза, влезе като резерва срещу Турция и заяви, че е напълно готов за 90 или дори 120 минути футбол. Маурисио Почетино вероятно ще заложи на най-доброто, с което разполага, включително Уестън Маккени и Фоларин Балогун. Под въпрос остава защитникът Остин Тръсти, а Марк Маккензи е аут поради контузия.

Почетино не иска да сочи САЩ за фаворит в елиминациите

В лагера на Босна и Херцеговина селекционерът Сергей Барбарес ще разчита на опита на ветерана Един Джеко и голмайстора Ермедин Демирович. Есмир Байрактаревич, който е роден в САЩ, ще има емоционален сблъсък срещу страната, в която е израснал. Основната въпросителна е свързана със състоянието на защитника Амар Дедич, който е получил лека травма, но се очаква да попадне в състава.

Историята е на страната на САЩ. Двата тима са се срещали три пъти досега, като американците имат две победи и едно равенство. Последният им двубой през декември 2021 г. завърши с минимален успех 1:0 за САЩ с гол на Коул Басет. Най-резултатният им сблъсък датира от 2013 г., когато в Сараево „янките“ спечелиха с 4:3 след хеттрик на Джоузи Алтидор, докато за Босна два гола отбеляза Един Джеко.

Победителят от този сблъсък няма да има лесна задача в следващия етап. Спечелилият двубоя в Санта Клара ще се изправи срещу победителя от двойката Белгия - Сенегал. Маурисио Почетино обаче е категоричен: „За нас всеки мач е финал. Ако не мислим по този начин, ще имаме проблеми“.

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