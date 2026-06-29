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Пулишич ще играе срещу Босна и Херцеговина

  • 29 юни 2026 | 13:37
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Националният отбор на САЩ проведе тренировка в Ървайн. Заниманието е част от подготовката за мача от осминафиналите на Световното първенство срещу Босна и Херцеговина.

Тимът на Маурисио Почетино загуби последния си мач от груповата фаза срещу Турция, но двубоят нямаше значение за крайното класиране, тъй като САЩ вече си бяха осигурили първото място в групата, а Турция беше отпаднала още преди последния си мач.

Кристиан Пулишич тренира с отбора, след като се завърна в игра за Съединените щати в мача срещу Турция. Полузащитникът на Милан беше заменен на почивката в първия мач на САЩ срещу Еквадор и впоследствие пропусна двубоя срещу Австралия заради контузия.

САЩ и Босна и Херцеговина ще се изправят един срещу друг на 1 юли на стадиона в Сан Франциско.

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