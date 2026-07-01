Аз съм от Босна, заведи ме в Америка - пророчество и мания на Мондиал 2026

Когато босненските фенове разпънаха транспарант с надпис „Аз съм от Босна, заведете ме в Америка“ по време на квалификационния поход на Босна и Херцеговина за Световното първенство, басистът на Dubioza Kolektiv Ведран Муягич прие препратката към песента на групата от 2011 г. „U.S.A.“ като мрачен хумор.

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„Беше шега“, казва той. „В онзи момент изглеждаше като научна фантастика Босна да победи Уелс, а след това няколко дни по-късно и Италия.“

Но после, в полуфинала на плейофите за Световното първенство, Босна и Херцеговина победи Уелс след дузпи. Няколко дни по-късно го направи отново, шокирайки света, като елиминира Италия във финала на плейофите и вместо нея си осигури билет за турнира.

Изведнъж иронията стана съвсем реална.

След като Босна и Херцеговина се класира за второто си Световно първенство — и то в Северна Америка — групата реши да пусне нова версия на „U.S.A.“, пригодена за турнира.

🇧🇦Bosnia-Herzegovina and 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England fans are vibing in Los Angeles together to “I am from Bosnia, Take me to America” by Dubioza Kolektiv. #FIFAWorldCup 🎥: https://t.co/ubc2Pjc9O1 pic.twitter.com/fymeXnom6Z — Bosnian Football (@BosniaNTBall) June 17, 2026

„И от този момент нещата излязоха извън нашия контрол“, каза Муягич. Сега запомнящата се начална фраза на песента — „Аз съм от Босна, заведете ме в Америка“ — е навсякъде и е възприета далеч отвъд Балканите. В сряда песента ще достигне върха на своето „пророчество“, когато САЩ играе срещу Босна и Херцеговина в 1/16-финалите в Санта Клара, Калифорния.

„Хората започнаха да ни обвиняват, че сме „Семейство Симпсън“, защото сме предсказали това преди години“, каза Муягич, имайки предвид културния феномен, при който епизоди на „Семейство Симпсън“ наподобяват реални събития, случили се години по-късно. „Фактът, че мачът срещу САЩ се играе в района на залива на Сан Франциско, а „Голдън Гейт“ присъства в припева на песента, е нещо като сбъдващо се пророчество.“

Ayyyy this should be the FIFA World Cup official song at this point.😅 Shoutout to hyperkidsafrica on Instagram and Dubioza Kolektiv. #FIFAWorldCup2026 🇧🇦 pic.twitter.com/N9a2O8Kazi — Bosnian Football (@BosniaNTBall) May 27, 2026

Но Dubioza Kolektiv никога не са си поставяли за цел да напишат песен, която да предскаже 1/16-финален сблъсък на Световното първенство през 2026 г. Първоначално групата написва „U.S.A.“ като коментар за изтичането на мозъци от Босна след войната през 90-те години и за разочарованието от американската мечта.

„Мисля, че дори всеки член на Dubioza има някого, който живее в чужбина“, каза Муягич. „Това е историята на всеки босненец у дома. Затова за нас е важно да я разкажем и наистина обичаме да хвърляме различна светлина върху историите на имигрантите.“

В песента от 2011 г. мъж напуска Босна заради икономически трудности и заминава за Америка в търсене на зелена карта, преди да се разочарова от САЩ и да се върне у дома. Песента излиза по време на първия мандат на бившия президент Барак Обама — политически период, по-благосклонен към имигрантите. Сега тя преживява възраждане по време на Световно първенство, белязано от забраните за пътуване, визовите ограничения и акциите на ICE при администрацията на Тръмп.

Famous Bosnian rock band Dubioza Kolektiv is leading chants in Zenica ahead of Bosnia and Herzegovina's FIFA World Cup Qualifying playoff final against Italy 🇧🇦🇮🇹



🎥: vijestiba pic.twitter.com/hhzZxIPkwa — FOX Soccer (@FOXSoccer) March 31, 2026

„Тя все още е много актуална днес, защото тогавашната американска администрация беше много по-благосклонна към имигрантите от тази на Тръмп“, каза Муягич. „Работи все повече и повече, по-актуална е от всякога.“

Версията от 2026 г. е по-фокусирана върху участието на Босна на Световното първенство, с текст на смесица от босненски и английски. Но тя намира отклик по целия свят, отчасти според Муягич заради начина, по който хората от по-малки държави като Босна могат да се припознаят в идеята за американската мечта и имигрантското преживяване.

„Виждам много други нации, особено по-малки нации, които усещат връзката. Те свързват думите „Заведете ме в Америка“ със собствения си контекст“, каза Муягич. „Забавно е да видиш как хора от Чили, Южна Африка или някое дете в Уганда ни изпращат видеа как танцуват, японци я пеят — всички имат своя собствена връзка с нея.“

Видеоклипът показва членовете на групата да пекат на скара, да пият бира и да играят футбол в двор в квартал на Сараево, който лесно може да бъде сбъркан с много бедни квартали по света. Именно това е намерило отклик сред феновете глобално — клипът има почти пет милиона гледания и хиляди коментари от цял свят. Муягич каза, че групата нарочно е заснела видеото с нисък бюджет.

„Футболът е игра на бедните хора, гледана от бедни хора, а сега имаме милионери, които играят футбол, и богати хора, които могат да си позволят тези безумно скъпи билети, за да го гледат“, каза той. „Така това се превърна в игра, играна от милионери за богати хора. Всичко се обърна с главата надолу, а много хора, мнозинството от хората, не са богати и въпреки това продължават да обичат футбола… Целта ни беше да покажем тази различна страна на футбола, на Световното първенство.“

Муягич се надява, че популярността на песента — заедно с вече най-доброто представяне на Босна и Херцеговина на Световно първенство — ще помогне да се промени възприемането на държави като Босна, които нямат толкова видим профил в други части на Запада.

„Сейнт Луис има огромна босненска общност, но през повечето време тя е напълно невидима. Обикновено, когато кажеш Босна, хората имат набор от предразсъдъци и асоциации — първата от които е война, бежанци, цени, политически сътресения, всички тези новини, които изникват в главата ти“, каза Муягич. „И изведнъж прожекторът пада върху напълно различна страна на живота.“

За мача в сряда Муягич смята, че Босна може да затрудни САЩ, защото може да играе без напрежение — страната вече е надминала очакванията. Откакто Босна се класира за турнира, феновете питат Dubioza Kolektiv дали ще летят до Северна Америка за някой мач. Но Муягич каза, че той и колегите му от групата ще гледат от Европа, докато са на турне. Оказало се твърде сложно да получат виза...

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