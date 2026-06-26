„I аm from Bosnia, take me to America“: популярна песен предсказа следващия съперник на Джеко и компания

Oще една от 1/16-финалните двойки на Мондиал 2026 вече е ясна, като победителят от група "D" и един от съдомакините САЩ ще се изправи срещу написалия история тим на Босна.

The @USMNT's Round of 32 matchup is set 🇺🇸



They will take on Bosnia and Herzegovina on July 1! pic.twitter.com/jYGM3LPH0T — FOX Sports (@FOXSports) June 26, 2026

Срещата е факт, след като отборите на Швеция и Еквадор също си осигуриха продължаване към 1/16-финалите, тъй като заеха третите места в своите групи със своите 4 точки.

Спечелените четири точки и голова разлика от -1 се оказаха достатъчни, за да гарантират на Босна и Херцеговина позиция сред осемте най-добри отбори, завършили на трето място и съответно историческо класиране за елиминациите. Сложни изчисления, включващи до 495 различни комбинации, определят двойките между осем от 12-те победители в групите и осемте най-добри трети отбора.

Така песента „I`m from Bosnia, take me to America“ на босненската група "Dubioza Kolektiv", добила още по-голяма популярност покрай участието на малката балканска държава на Мондиал 2026, на практика предсказа следващия съперник на Джеко и компания.

Историческият мач за Босна, която за пръв път се класира за елиминации на най-големия футболен футболен форум, ще се състои на 2 юли в Сан Франциско от 03:00 часа сутринта българско време.

Тепърва предстои да се изяснят и други от елиминационните двойки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google