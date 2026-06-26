Американците полудяха по Почетино - искат го и за следващия Мондиал

Футболната федерация на САЩ е предложила на селекционера Маурисио Почетино удължаване на договора, което би му позволило да ръководи отбора и на следващия Мондиала през 2030 година, който ще се проведе в Испания, Португалия и Мароко. Настоящият контракт на 54-годишния аржентинец изтича след месец.

Отборът на Почетино даде на американските фенове причини да вярват, че могат да се конкурират с най-добрите в света през последните седмици, след като спечелиха Група D с относителна лекота. Те постигнаха рутинни победи над Парагвай и Австралия, за да си осигурят място в елиминационната фаза, но в четвъртък вечер допуснаха загуба с 2:3 от Турция в последния си мач от групата. Сега им предстои сблъсък с Босна и Херцеговина на 1/16-финалите, насрочен за нощта на 1 срещу 2 юли юли в Сан Франциско.

Почетино, бивш мениджър на Тотнъм и Челси, със сигурност ще привлече интерес от клубни отбори след края на Мондиала. Името му постоянно се свързва със свободни позиции във водещи европейски клубове, когато такива се появят, като преди Световното първенство се спекулираше, че той е водил разговори с италианския гранд Милан. В крайна сметка този пост беше зает от бившия наставник на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим.

Твърди се обаче, че разговорите с ръководителите на американския футбол продължават от месеци и офертата е била отправена към Почетино още преди началото на Световното първенство. Те са изключително настоятелни да го задържат на поста.

Освен Световното първенство, през следващите четири години Почетино може да ръководи отбора и на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., както и на Копа Америка, която се очаква да бъде домакинствана от САЩ.

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