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Греъм Потър: Не сме на нивото на Франция

  • 1 юли 2026 | 07:41
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Селекционерът на националния отбор на Швеция Греъм Потър посочи причините за загубата с 0:3 от Франция и отпадането на 1/16-финалите на Мондиал 20206.

„Изправихме се срещу един наистина силен отбор. В крайна сметка по-добрият тим победи, в това няма съмнение. Разбира се, във футбола всичко е възможно и те също могат да имат лоши мачове, но аз пожелавам успех на Франция“, заяви Потър.

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„Тази вечер трябваше да изиграем перфектен мач, но дори и тогава не съм сигурен, че щеше да е достатъчно, защото нивото на противника беше много високо. Ако сравним съставите, ние сме млад, развиващ се отбор, на когото, надявам се, му предстоят много хубави моменти“, добави той.

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„Дълбоко сме разочаровани, че трябва да напуснем турнира. Не очаквахме да се прибираме у дома и искахме повече. Гордея се с моя отбор. За много от играчите това беше дебютен турнир. Все още не сме на нивото на съперника. Това е реалността. Направихме всичко възможно и през първото полувреме се представихме много добре“, каза още английският специалист.

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Снимки: Gettyimages

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