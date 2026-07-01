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Гьокереш: Франция ще стигне далеч

  • 1 юли 2026 | 05:33
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Нападателят на Швеция Виктор Гьокереш коментира загубата с 0:3 от Франция на 1/16-финалите на Световно първенство. Той призна превъзходството на съперника и определи "петлите" катоосновен фаворит за титлата.

„В атака те имат много добра сработка. Познават се отлично, това се вижда и се усеща на терена", каза Гьокереш.

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"Ако продължат в същия дух и запазят организираната си защита - ако не позволяват на съперника да създава толкова много положения - мисля, че със сигурност ще стигнат много далеч. Това е един много добър отбор“, подчерта таранът.

На Мондиал 2026 футболистът на Арсенал игра и в 4-те мач на шведите, като отбеляза 1 гол.

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Снимки: Gettyimages

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