ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА приключи лагера си в Австрия и тази нощ тимът се прибра в София. На летището към “червените” се присъедини и Джеймс Ето'о, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента.
Старши треньорът Христо Янев заяви пред репортерите, че е доволен от свършената работа на австройска земя и очаква още няколко попълнения, които да вдигнат класата на отбора.
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“Свършихме това, което бяхме планирали. Момчетата хвърлиха доста усилия”, коментира Янев.
“Привлякохме двама футболисти, които са с много добри качества. Те вече се вписват чудесно в тима и се надявам скоро да видим на какво са способни. Ще има и още нови попълнения. Не ни трябват много хора, а играчи, които да вдигнат класата. Вече имаме добра основа, върху която да градим”, обясни наставникът на “червените”.
Последната контрола на ЦСКА ще се проведе на базата в Панчарево
“Смея да твърдя, че направихме добра подготовка. Очаквам през новия сезон да видим отбор, който е готов за новото предизвикателство, а то е да сме по-добри от миналия сезон”, добави Христо Янев.
Последната проверка на ЦСКА ще е срещу Марек на 3 юли.
Снимки: Sportal.bg