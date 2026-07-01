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  3. ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
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ЦСКА приключи лагера си в Австрия и тази нощ тимът се прибра в София. На летището към “червените” се присъедини и Джеймс Ето'о, който се възстановяваше в Камерун от инфекциозно заболяване и пропусна цялата подготовка до момента.

Старши треньорът Христо Янев заяви пред репортерите, че е доволен от свършената работа на австройска земя и очаква още няколко попълнения, които да вдигнат класата на отбора.

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“Свършихме това, което бяхме планирали. Момчетата хвърлиха доста усилия”, коментира Янев.

“Привлякохме двама футболисти, които са с много добри качества. Те вече се вписват чудесно в тима и се надявам скоро да видим на какво са способни. Ще има и още нови попълнения. Не ни трябват много хора, а играчи, които да вдигнат класата. Вече имаме добра основа, върху която да градим”, обясни наставникът на “червените”.

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“Смея да твърдя, че направихме добра подготовка. Очаквам през новия сезон да видим отбор, който е готов за новото предизвикателство, а то е да сме по-добри от миналия сезон”, добави Христо Янев.

Последната проверка на ЦСКА ще е срещу Марек на 3 юли.

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Снимки: Sportal.bg

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