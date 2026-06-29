ЦСКА поздрави Лео Перейра

Ръководството на ЦСКА поздрави нападателя на тим Лео Перейра, който днес празнува своя 26-и рожден ден.

"Днес своя 26-и рожден ден празнува фланговият футболист на ЦСКА Лео Перейра!



Той е роден на 29 юни 2000 г. в Бауру, Бразилия.Лео Перейра се присъедини към ЦСКА в началото на 2026 г. До момента има 19 мача с червената фланелка, в които е отбелязал 2 гола и е записал 1 асистенция. Носител е на Купата на България за 2026 г.



ЦСКА пожелава на Лео Перейра здраве, щастие и още много успехи с екипа на "армейците", написаха от клуба.

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