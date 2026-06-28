Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

  • 28 юни 2026 | 21:03
  • 2961
  • 4

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след победата на своя тим над полския Одра (Ополе) с 3:2. Това бе последна приятелска среща за “червените” преди старта на новия сезон.

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци
Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

“Стараха се много момчетата, имахме през по-голямата част контрол над играта. Противникът игра в нисък блок, радвам се, че вкарахме 3 гола, някои нови неща се получиха, някои не, но съм доволен от всички.

Радвам се, че Цварц и Питас се разбират. Пробваме различни варианти. Радвам се, че всеки се старае, тепърва ще се напасваме един към друг. Добре е, когато виждаме добро взаимодействие между новите в отбора.

Теодор Иванов има леко неразположение заради тежките тренировки. Не е нещо притеснително, просто му дадохме почивка днес.

Всички знаем класата на Сенси. Виждам, че присъствието му на терена заразява всички да се стараят, да показват повече качества. Дано скоро има по-добър игрови ритъм и да го виждаме повече на терена. Да показва на всеки как трябва да се работи в игра.

Има още 10 дена до първия мач. Подготвяме се изцяло за това, което предстои от този мач нататък. Всичко, което правим, има за цел какво ще правим от този мач нататък. Целта на тези мачове тук е онова, което тренираме, да го приложим в игрови план. Понякога сме тежки и не сме това, което им се иска на феновете. Всички, които работим, се стараем”, заяви Янев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

ЦСКА представи третия си екип за новия сезон, връща спомените за победите срещу Байер и Ливърпул

ЦСКА представи третия си екип за новия сезон, връща спомените за победите срещу Байер и Ливърпул

  • 28 юни 2026 | 16:44
  • 5498
  • 56
Лудогорец потегли към Банско

Лудогорец потегли към Банско

  • 28 юни 2026 | 16:41
  • 1657
  • 0
Лудогорец спечели Купата на България при жените

Лудогорец спечели Купата на България при жените

  • 28 юни 2026 | 16:38
  • 1129
  • 0
Ботев (Ихтиман) започна подготовка с 4-ма нови, а 7 напуснаха

Ботев (Ихтиман) започна подготовка с 4-ма нови, а 7 напуснаха

  • 28 юни 2026 | 15:42
  • 1015
  • 0
В Гърция: Станич отказал отбор от Премиър лийг заради Олимпиакос

В Гърция: Станич отказал отбор от Премиър лийг заради Олимпиакос

  • 28 юни 2026 | 14:45
  • 10993
  • 10
В Италия: Сенси галеше топката и диктуваше темпото в ШЛ, ще пише нова история с ЦСКА

В Италия: Сенси галеше топката и диктуваше темпото в ШЛ, ще пише нова история с ЦСКА

  • 28 юни 2026 | 14:44
  • 4134
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

Сенси дебютира с асистенция, Цварц пак вкарва - ЦСКА удари поляци

  • 28 юни 2026 | 20:48
  • 37675
  • 154
Южна Африка 0:0 Канада, (гледайте на живо тук)

Южна Африка 0:0 Канада, (гледайте на живо тук)

  • 28 юни 2026 | 21:59
  • 1320
  • 5
България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

  • 28 юни 2026 | 15:58
  • 82740
  • 157
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 65574
  • 68
Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

Ръсел спечели Гран При на Австрия пред Верстапен и Антонели

  • 28 юни 2026 | 17:38
  • 18700
  • 5