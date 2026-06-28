Янев: Радвам се, че вкарахме три гола, присъствието на Сенси заразява всички

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев говори след победата на своя тим над полския Одра (Ополе) с 3:2. Това бе последна приятелска среща за “червените” преди старта на новия сезон.

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“Стараха се много момчетата, имахме през по-голямата част контрол над играта. Противникът игра в нисък блок, радвам се, че вкарахме 3 гола, някои нови неща се получиха, някои не, но съм доволен от всички.

Радвам се, че Цварц и Питас се разбират. Пробваме различни варианти. Радвам се, че всеки се старае, тепърва ще се напасваме един към друг. Добре е, когато виждаме добро взаимодействие между новите в отбора.

Теодор Иванов има леко неразположение заради тежките тренировки. Не е нещо притеснително, просто му дадохме почивка днес.

Всички знаем класата на Сенси. Виждам, че присъствието му на терена заразява всички да се стараят, да показват повече качества. Дано скоро има по-добър игрови ритъм и да го виждаме повече на терена. Да показва на всеки как трябва да се работи в игра.

Има още 10 дена до първия мач. Подготвяме се изцяло за това, което предстои от този мач нататък. Всичко, което правим, има за цел какво ще правим от този мач нататък. Целта на тези мачове тук е онова, което тренираме, да го приложим в игрови план. Понякога сме тежки и не сме това, което им се иска на феновете. Всички, които работим, се стараем”, заяви Янев.

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