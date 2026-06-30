Билетите за ЦСКА - Дери Сити в продажба от утре

ЦСКА обяви, че билетите за предстоящото домакинство на Дери Сити ще бъдат пуснати в продажба утре (сряда). Мачът от първия квалификационен кръг на Лига Европа е на 9 юли (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион "Васил Левски".
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Ето какво написаха от клуба:
"Армейци, ЦСКА се завръща в Европа – там, където е написана златната история на нашия клуб. Писали сме я заедно – отбор и публика, а сега е време да отворим нова глава! Първото изпитание за новия сезон е северноирландският Дери Сити – нека отново да сме като стена зад любимия отбор!
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Билетите за предстоящия домакински двубой от 1-и квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа ще бъдат пуснати в продажба утре (1 юли), в 10:00 ч. Срещата ще се играе на 9 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.
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Пропуски ще могат да бъдат закупени онлайн, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от утре (работно време 10:00-19:00 ч.) до деня на мача, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).
Цените на билетите са както следва:
• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро
• Сектор А, Ложи – 25 евро
• Сектор А – 20 евро
• Сектор Г – 12 евро
• Сектор Б, блок 25, 26 (гости) – 12 евро.
Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google