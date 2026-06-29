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ЦСКА обяви 1 юли за специален ден

  • 29 юни 2026 | 18:26
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ЦСКА пуска на пазара фланелките за сезон 2026/2027. Те ще са налични от първи юли, а всеки, който реши да ги закупи на този ден между 11:00 и 13:00 часа ще може да си вземе автограф и да се снима с капитана Бруно Жордао и Петко Панайотов.

"1 юли ще бъде специален ден за всички ни! Тогава официалният титулярен екип на ЦСКА за сезон 𝟐𝟎𝟐𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟕 ще бъде наличен в продажба в официалния клубен магазин на ул. „Солунска“ 12, както и онлайн на cska.bg.

Бъдете сред първите, които ще облекат фланелката, посветена на завръщането у дома, на стадион „Българска армия“!

Но това не е всичко! Между 11:00 и 13:00 ч. капитанът на отбора Бруно Жордао и Петко Панайотов ще бъдат в клубния магазин, за да се срещнат с всички армейци, да раздадат автографи, да се снимат с вас и да ви подарят специални подписани картички.

Очакваме ви, за да споделим заедно един специален ден и да облечем фланелката, която символизира завръщането у дома. Обратно у дома! Всички заедно!", гласи съобщението на "червените".

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