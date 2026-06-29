ЦСКА дава шанс на Йомов

Бившият национал Георги Йомов, който изтърпя четиригодишно наказание заради допинг, най-вероятно ще възобнови кариерата си в дублиращия отбор на ЦСКА. "Армейците" са предложили на дясното крило да заиграе в тима на Валентин Илиев с перспектива да получи шанс и за първия отбор, ако покаже добри игри и постоянство.

Последната контрола на ЦСКА ще се проведе на базата в Панчарево

Sportal.bg разбра още, че преди няколко дни 28-годишният футболист е отхвърлил предложение от елитен клуб от голям провинциален град. Желанието на Йомов е да остане в София и да се пребори за завръщане в ЦСКА. С червената фланелка той спечели Sesame Купа на България през 2021 г. и записа общо 93 мача и 16 гола.

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