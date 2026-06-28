Съставът на ЦСКА за последната контрола в Австрия, Сенси пред дебют

Отборът на ЦСКА се изправя срещу Одра (Ополе) в третата си и последна контрола от лагера на “червените” в Австрия. Проверката в Залцбург е с начален час 19:00.

"Армейците" ще опитат да се реваншират за тежката загуба с 0:4 от Полися (Житомир) преди четири дни. Преди това пък тимът на Христо Янев победи Гросупле с 2:1.

ЦСКА срещу втородивизионни поляци в последната си "австрийска" контрола

Новото попълнение Стефано Сенси е на пейката и вероятно ще запише първи минути с "червената" фланелка в хода на срещата. Другия нов до момента - Жоел Цварц също е резерва, но нападателят вече дебютира за тима и дори се разписа в първата проверка.

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След два дни 31-кратните шампиони се завръщат в България, а до старта на новия сезон ще изиграят още един приятелски мач. Той ще бъде срещу Марек на 3 юли.

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 4. Адриан Лапеня, 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао (к), 30. Петко Панайотов, 94. Исак Соле, 11. Мохамед Брахими, 38. Лео Перейра, 9. Леандро Годой.

Резерви: 21. Димитър Евтимов, 31. Даниел Николов, 3. Андрей Йорданов, 91. Алекс Тунчев, 33. Сейни Санянг, 10. Макс Ебонг, 80. Георги Чорбаджийски, 20. Стефано Сенси, 22. Кевин Додай, 34. Васил Каймаканов, 7. Матиас Фаетон, 77. Алехандро Пиедраита, 28. Йоанис Питас, 15. Жоел Цварц.

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