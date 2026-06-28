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  3. Съдии от Косово и Люксембург ще свирят мачовете на ЦСКА срещу Дери Сити

Съдии от Косово и Люксембург ще свирят мачовете на ЦСКА срещу Дери Сити

  • 28 юни 2026 | 20:13
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Съдии от Косово и Люксембург ще свирят мачовете на ЦСКА срещу Дери Сити

Косовския елитен рефер Висар Кастрати ще свири първия европейски мач на ЦСКА този сезон – домакинството на Дери Сити на 9 юли.

Единственият сблъсък на Кастрати с българския  футбол е от 2021 година. Тогава е главен съдия на двубоя на Арда в Лигата на конференциите, когато кърджалийци губят с 0:2 у дома от Апоел Беер Шева, а след това ръководи и домакинската загуба на младежкия национален отбор на България от Уелс с 0:4, което се явяват европейска квалификация.

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Любопитно е, че всички асистенти на Кастрати са също от Kосово с изключение на първия ВАР рефер, който е от Германия – Шьорен Сторкс. Той има 12 мача в Бундеслигата този сезон, но пък никога не е бил главен съдия на мач в Европа, като и сега ще е ВАР.

В същото време стана ясно, че 31-годишният Ясмин Саботич ще ръководи реванша в София. Той е от Люксембург и освен, че ръководи мачове в местното първенство, свири и двубои от долните нива немския футбол, но и разбира се има зад гърба си и европейски мачове, които не са никак много.

Неговите помощници също са от Люксембург, като все още не са известни ВАР реферите за реванша.

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