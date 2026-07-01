Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Мексико
  3. Мексико - Еквадор, началото е отложено

Мексико - Еквадор, началото е отложено

  • 1 юли 2026 | 03:45
  • 2311
  • 8
Мексико - Еквадор, началото е отложено

Един от съдомакините на Световното първенство - Мексико, излиза срещу Еквадор в поредния сблъсък от 1/16-финалите на турнира. Срещата на легендарния стадион "Ацтека" трябваше да започне в 04:00 българско време, но началото е отложено заради лоши метеорологични условия.

Това е вторият подобен случай на Мндиал 2026. На 23 юни второто полувреме на двубоя от груповата фаза между Франция и Ирак се забави с цели два часа заради гръмотевични бури.

Срещата в Мексико Сити ще бъде ръководена от словенеца Славко Винчич.

Двубоят ще бъде предаван онлайн на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи на живо всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мексико е един от трите отбора, заедно с финалистите от предишния шампионат на планетата Аржентина и Франция, които спечелиха и трите си срещи в груповата фаза. Съставът на Хавиер Агире започна с победа с 2:0 над Южна Африка, след това надви Южна Корея с 1:0, а срещу Чехия постигна още по-убедителен успех - 3:0.

Еквадор имаше много по-трънлив път до 1/16-финалите. "Ла Три" загуби драматично от Кот д'Ивоар (0:1), а във втория кръг стигна само до 0:0 срещу дебютанта Кюрасао. Момчетата на селекционера Себастиан Бекачече обаче показаха истинските си възможности срещу Германия и обърнаха Бундестима с 2:1, а завоюваните 4 точки се оказаха достатъчни за място във фазата на директните елиминации.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

  • 30 юни 2026 | 23:38
  • 434
  • 0
Солбакен: Още не мислим за Бразилия

Солбакен: Още не мислим за Бразилия

  • 30 юни 2026 | 23:31
  • 388
  • 0
Холанд: Бях твърде уморен за продължения

Холанд: Бях твърде уморен за продължения

  • 30 юни 2026 | 23:26
  • 946
  • 3
Стефан де Фрай подписа с Панатинайкос

Стефан де Фрай подписа с Панатинайкос

  • 30 юни 2026 | 23:18
  • 715
  • 1
Марсилия уволни Хабиб Бей

Марсилия уволни Хабиб Бей

  • 30 юни 2026 | 23:09
  • 810
  • 2
Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 18352
  • 176
Виж всички

Водещи Новини

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

Франция с лекота мина през Швеция, Мбапе отново блести

  • 1 юли 2026 | 01:53
  • 18352
  • 176
Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

  • 30 юни 2026 | 21:58
  • 26056
  • 90
ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

ЦСКА се прибра от Австрия, Янев обеща още нови попълнения

  • 1 юли 2026 | 01:45
  • 1763
  • 7
Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

Левски помете Радник в последната си контрола! Португалец с дебютен гол за "сините"

  • 30 юни 2026 | 21:02
  • 60522
  • 258
Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

Григор с победоносно завръщане и сълзи на "Уимбълдън"

  • 30 юни 2026 | 22:20
  • 43132
  • 38