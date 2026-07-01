Мексико - Еквадор, началото е отложено

Един от съдомакините на Световното първенство - Мексико, излиза срещу Еквадор в поредния сблъсък от 1/16-финалите на турнира. Срещата на легендарния стадион "Ацтека" трябваше да започне в 04:00 българско време, но началото е отложено заради лоши метеорологични условия.



Това е вторият подобен случай на Мндиал 2026. На 23 юни второто полувреме на двубоя от груповата фаза между Франция и Ирак се забави с цели два часа заради гръмотевични бури.

Срещата в Мексико Сити ще бъде ръководена от словенеца Славко Винчич.

Двубоят ще бъде предаван онлайн на bnt.sportal.bg. Платформата ще излъчи на живо всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Мексико е един от трите отбора, заедно с финалистите от предишния шампионат на планетата Аржентина и Франция, които спечелиха и трите си срещи в груповата фаза. Съставът на Хавиер Агире започна с победа с 2:0 над Южна Африка, след това надви Южна Корея с 1:0, а срещу Чехия постигна още по-убедителен успех - 3:0.

Еквадор имаше много по-трънлив път до 1/16-финалите. "Ла Три" загуби драматично от Кот д'Ивоар (0:1), а във втория кръг стигна само до 0:0 срещу дебютанта Кюрасао. Момчетата на селекционера Себастиан Бекачече обаче показаха истинските си възможности срещу Германия и обърнаха Бундестима с 2:1, а завоюваните 4 точки се оказаха достатъчни за място във фазата на директните елиминации.

Our #StartingXI for the Round of 32 is ready.



It won’t be just eleven on the pitch, it’ll be all of us, Incondicionales. 👊



LET’S GO!#SomosMéxico pic.twitter.com/62CABPtagI — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) June 30, 2026

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Снимки: Gettyimages