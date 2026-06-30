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  3. Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

  • 30 юни 2026 | 11:27
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Мексиканският национален отбор ще се нуждае от „почти перфектно представяне, за да запази шанса си за продължаване напред на Световното първенство, когато се изправи срещу Еквадор на стадион „Ацтека“ в ранните часове на вторник, 1-ви юли. Но също така специалистът призна, че в съблекалнята се надяват, че феновете отново ще станат техният 12-и играч. Мачът МексикоЕквадор от 1/16-финалите на Мондиала е тази нощ от 4:00 часа българско време.

Мексико оглави група А с три победи, шест гола и нито един допуснат гол, докато Еквадор достигна до елиминационната фаза след обрат с 2:1 над Германия. Но опитният Агире, който е бил треньор на Мексико на две предишни Световни първенства каза, че подготовката за елиминациите сега се е усетила различно заради сцената и обстановката.

„Това е първият път, в който да играеш у дома е като да играеш с футболист номер 12. И ние осъзнаваме, че зад гърба си имаме страна, която ни подкрепя, което е силно, силно окуражаващо и мотивиращо“.

Еквадор обаче ще пристигне в мексиканската столица с инерция и представяне, което Агире очевидно уважава.

„Очаквам много интензивен отбор на Еквадор. Такива са отборите на Себастиан Бекасесе - много интензивни, с много висока преса, изцяло ангажирани при връщане назад, много борбени в дуелите един срещу един“, очерта Агире силните страни на съперника. „Самият факт, че са сред 48-те отбора тук е достоен. Но също така са много интензивен, много смел отбор, точно какъвто е и техният треньор. Всичко, което мога да кажа е, че трябва да изиграем почти перфектен мач, за да останем в турнира“.

Но в исторически план Мексико не е печелил мач от елиминациите на Световно първенство от 1986-а година, когато Агире беше все още футболист. И това се случи при успеха с 2:0 над България на осминафинал. От тогава насам „ацтеките“, дори и да минат груповата фаза, неизменно след това отпадат. Но в две от тези отпадания селекционер е бил пак Агире и журналистите го питаха как приема тази история. „Допуснах грешки. Сигурен съм, че направих грешки и в двата случая, в които водех отбора. И със сигурност ще продължа да правя грешки до края на кариерата си. Но ние сме тук, във футбола и в живота, за да се учим всеки ден“, каза той по повод представянето на тима през 2002-а и през 2010-а година. „Най-важното е да не се повтарят едни и същи грешки. Посланието е едно и също: мач след мач, ден след ден, и се опитвайте да играете по-добре всеки път“, завърши специалистът.

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