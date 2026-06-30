Агире: Сега всичко е различно, защото усещаме цялата страна зад гърба си

Мексиканският национален отбор ще се нуждае от „почти перфектно представяне, за да запази шанса си за продължаване напред на Световното първенство, когато се изправи срещу Еквадор на стадион „Ацтека“ в ранните часове на вторник, 1-ви юли. Но също така специалистът призна, че в съблекалнята се надяват, че феновете отново ще станат техният 12-и играч. Мачът Мексико – Еквадор от 1/16-финалите на Мондиала е тази нощ от 4:00 часа българско време.

Мексико оглави група А с три победи, шест гола и нито един допуснат гол, докато Еквадор достигна до елиминационната фаза след обрат с 2:1 над Германия. Но опитният Агире, който е бил треньор на Мексико на две предишни Световни първенства каза, че подготовката за елиминациите сега се е усетила различно заради сцената и обстановката.

„Това е първият път, в който да играеш у дома е като да играеш с футболист номер 12. И ние осъзнаваме, че зад гърба си имаме страна, която ни подкрепя, което е силно, силно окуражаващо и мотивиращо“.

Еквадор обаче ще пристигне в мексиканската столица с инерция и представяне, което Агире очевидно уважава.

„Очаквам много интензивен отбор на Еквадор. Такива са отборите на Себастиан Бекасесе - много интензивни, с много висока преса, изцяло ангажирани при връщане назад, много борбени в дуелите един срещу един“, очерта Агире силните страни на съперника. „Самият факт, че са сред 48-те отбора тук е достоен. Но също така са много интензивен, много смел отбор, точно какъвто е и техният треньор. Всичко, което мога да кажа е, че трябва да изиграем почти перфектен мач, за да останем в турнира“.

Но в исторически план Мексико не е печелил мач от елиминациите на Световно първенство от 1986-а година, когато Агире беше все още футболист. И това се случи при успеха с 2:0 над България на осминафинал. От тогава насам „ацтеките“, дори и да минат груповата фаза, неизменно след това отпадат. Но в две от тези отпадания селекционер е бил пак Агире и журналистите го питаха как приема тази история. „Допуснах грешки. Сигурен съм, че направих грешки и в двата случая, в които водех отбора. И със сигурност ще продължа да правя грешки до края на кариерата си. Но ние сме тук, във футбола и в живота, за да се учим всеки ден“, каза той по повод представянето на тима през 2002-а и през 2010-а година. „Най-важното е да не се повтарят едни и същи грешки. Посланието е едно и също: мач след мач, ден след ден, и се опитвайте да играете по-добре всеки път“, завърши специалистът.

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