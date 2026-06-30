Селекционерът на Еквадор преди 1/16-финала: Прогнозите бяха изгорени отдавна

Селекционерът на националния отбор на Еквадор Себастиан Бекасесе отхвърли опасенията относно умората от пътуването и статута на аутсайдер на тима си преди двубоя срещу Мексико във фазата на 1/16-финалите на Световното първенство. Съставът на Бекасесе се класира за елиминациите, благодарение на обрат с 2:1 срещу Германия в група E, завършвайки на второ място с 5 точки. Мексико, който е един от съорганизцаторите на турнира, пък спечели и трите си мача от груповата фаза без да допусне гол и влиза в срещата като фаворит.

"Прогнозите бяха изгорени отдавна. Те ни бяха отписали... Прогнозите не съществуват във футбола, единственото от значение е това, което се случва на терена", заяви аржентинският специалист.

Преди двубоя, който е утре от 4:00 часа българско време, тимът на Еквадор пътува девет часа от Кълъмбъс, Охайо, където се намира тренировъчният им лагер, до Мексико Сити, където ще се изиграе срещата.

"Отиваме, играем и се борим - без оплаквания или оправдания. Благодарен съм. Може да сме изморени, но как да бъда недоволен? На Световно първенство сме", каза Бекасесе.

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Стадион "Ацтека" е истинска крепост за мексиканците, но поне голямата надморска височина на съоръжението от около 2250 метра няма да бъде сериозен проблем за еквадорците, чиято столица Ла Пас е разположена още по-високо - на около 3650 метра, заради което те са свикнали с подобни условия.

"Този стадион е велика крепост за Мексико... но нещата винаги са трудни за нас, така че го приемаме като ново чудесно предизвикателство", обясни наставникът.

При успех срещу Еквадор ще се изправи срещу победителя от мача между Англия и ДР Конго в осминафиналната фаза.

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Снимки: Gettyimages