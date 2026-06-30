Мексико ще се опита да продължи с победите срещу добре познат съперник

Домакините от Мексико и Еквадор тази нощ се изправят един срещу друг на “Ацтека” в седмия двубой от 1/16-финалите на Мондиал 2026. Мачът стартира в 4:00 часа българско време.

Мексиканците се представиха убедително в груповата фаза, като я приключиха с три победи и три сухи мрежи. Никой друг тим не успя да постигне това в първия етап на Световното първенство. В откриващата среща от турнира “трикольорите” спечелиха с 2:0 срещу Южна Африка, след което надвиха с 1:0 Южна Корея, а най-убедителният им успех беше с 3:0 срещу Чехия. Така те завършиха първи в група “А” с пълен актив от 9 точки.

Еквадорците се надяваха на по-добро представяне в своята група, но въпреки това постигнаха целта си да участват в елиминациите. Те стартираха със загуба с 0:1 от Кот д'Ивоар след късно попадение, след което направиха шокиращо нулево реми с Кюрасао след рекордните 15 спасявания на противниковия вратар Елой Роом. Южноамериканците все пак сътвориха пълен обрат за успех с 2:1 в последния си мач срещу Германия. Така те продължиха напред като трети в група “Е” с 4 точки на сметката си.

Двата тима се познават отлично, след като само през този век са играли помежду си цели 15 пъти. В тези срещи мексиканците имат седем победи, пет равенства и три загуби, докато Еквадор е непобеден в последните четири от тях. Най-скорошният им мач беше контролата през миналия октомври, която завърши наравно 1:1 в Гуадалахара.

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