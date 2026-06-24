Основни футболисти на Дери Сити може да пропуснат двубоя с ЦСКА

Съперникът на ЦСКА в първия квалификационен кръг на Лига Европа Дери Сити поведе като гост на шампиона Шамрок Роувърс, но завърши при резултат 1:1 в мач от 25 кръг на ирландското първенство.

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Лиъм Бойс даде аванс на противника на „армейците“ в 25-ата минута. Домакините обаче изравниха в края чрез Аарън Грийн.

Още през първото полувреме Дери Сити направи принудителна смяна, след като нападателят Кевин Сантос получи контузия. Португалецът се присъедини към отбора през зимата и в последните мачове беше твърд титуляр, като има и няколко отбелязани гола.

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В началото на второто полувреме именно заменилият Сантос, Дара Маркий също получи контузия. Той също е едно от последните попълнения през изминалия трансферен прозорец.

Последният сменен принудително в този двубой беше Джеймс Маклийн, който е един от най-опитните в състава на Дери. Ирландецът има над 100 двубоя във Висшата лига на Англия.

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