ЦСКА отива в Хърватия, ако отпадне от Дери Сити

Носителят на Купата на България - ЦСКА, ще играе срещу Риека във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите, ако отпадне от Дери Сити в първия предварителен кръг на Лига Европа.
Първият двубой е предвиден за 23 юли в Хърватия, а реваншът - седмица по-късно в София.
Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години
Останалите потенциални противници на ЦСКА при подобен негативен развой в ЛЕ бяха:
Панатинайкос (Гърция)
Риека (Хърватия)
Аустрия Виена (Австрия)
Победителят от двойките:
Европа (Гибралтар) - Шкендия (Косово)
Велес Мостар (Босна) - Милсами (Молдова)