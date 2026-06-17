ЦСКА отива в Хърватия, ако отпадне от Дери Сити

Носителят на Купата на България - ЦСКА, ще играе срещу Риека във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите, ако отпадне от Дери Сити в първия предварителен кръг на Лига Европа.

Първият двубой е предвиден за 23 юли в Хърватия, а реваншът - седмица по-късно в София.

Жребият в ЛЕ отреди: ЦСКА срещу сензация в ШЛ през миналия сезон, който разби Лудогорец преди две години

Останалите потенциални противници на ЦСКА при подобен негативен развой в ЛЕ бяха:

Панатинайкос (Гърция)

Риека (Хърватия)

Аустрия Виена (Австрия)

Победителят от двойките:

Европа (Гибралтар) - Шкендия (Косово)

Велес Мостар (Босна) - Милсами (Молдова)

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