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  3. ЦСКА отива в Хърватия, ако отпадне от Дери Сити

ЦСКА отива в Хърватия, ако отпадне от Дери Сити

  • 17 юни 2026 | 15:18
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ЦСКА отива в Хърватия, ако отпадне от Дери Сити

Носителят на Купата на България - ЦСКА, ще играе срещу Риека във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите, ако отпадне от Дери Сити в първия предварителен кръг на Лига Европа.

Първият двубой е предвиден за 23 юли в Хърватия, а реваншът - седмица по-късно в София.

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Останалите потенциални противници на ЦСКА при подобен негативен развой в ЛЕ бяха:

Панатинайкос (Гърция)
Риека (Хърватия)
Аустрия Виена (Австрия)

Победителят от двойките:

Европа (Гибралтар) - Шкендия (Косово)
Велес Мостар (Босна) - Милсами (Молдова)

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