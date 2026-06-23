Маркиньос: На ЦСКА му трябват още бразилци, исках да играя повече за България

Един от любимците от близкото минало на феновете на ЦСКА Маркиньос даде специално интервю за Sportal.bg. Натурализираният бразилец се върна към престоя си в България, като разкри, че продължава да следи случващото се по българските терени и даде оценка на изминалия сезон. Бившият офанзивен футболист сподели и какво очаква от „червените“ в Европа.

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Маркиньос разказа, че е останал близо до футбола, но вече в различна роля.

„Работя с мениджърска агенция, но в момента не съм много активен, защото имам и друг ангажимент. Доколкото мога, помагам за намирането на нови футболисти, които да бъдат изпратени в България. Вече има няколко футболисти тук, но не мога да казвам имена. Започвам разговори с няколко отбора в България и ще видя дали мога да им помогна.“

„Мислил съм да стана треньор. Но това е малко трудно, защото отново трябва да изживееш всичко, което си правил като играч – тренировки, лагери. За треньор е дори още по-трудно, защото трябва да мислиш за около 30 души. Затова смятам, че мениджърската работа е по-подходяща за мен.“

Съвсем скоро предстоят важни мачове за ЦСКА в Европа срещу Дери Сити. Маркиньос вече се е изправял срещу ирландския тим с екипа на „червените“, като тогава помогна за класирането напред с едно от попаденията си.

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„Мачът там беше труден. В България беше по-лесно за нас, но не успяхме да отбележим много голове. Сега мисля, че ЦСКА ще се справи. Гледал съм няколко мача на отбора и ако играе така, както досега, ще се справи без проблем.“

Маркиньос следи и развитието около новия стадион на клуба.

„Постоянно гледам видеа за това как върви строежът на базата и стадиона. Това е добре не само за ЦСКА, а и за България. Дано, когато стадионът стане готов, и аз да съм там, за да празнувам с феновете.“

Маркиньос не се нагърби да открои конкретен ключов играч на ЦСКА, но сподели мнението си за Христо Янев.

„Като цяло отборът е добър. Има качествени футболисти и не мога да отлича само един. С него ЦСКА може да върви добре. Нужно е малко повече време. Дано още в началото да има успехи, но ако не стане веднага, трябва да му се даде време. За него мога да кажа само добри неща. Той ми е приятел.“

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Маркиньос коментира и факта, че в момента бразилците в ЦСКА не са много.

„Според мен трябва да има повече. Мисля, че колкото повече бразилци има в нападение, толкова по-добре ще бъде за ЦСКА.“

Натурализираният бразилец говори и за националния отбор на България, за който има няколко записани мача.

Маркиньос отново национал на България

„Винаги съм имал желание да играя за България. Тогава националният отбор имаше много добри футболисти, включително и на моята позиция. Искаше ми се да изиграя повече мачове. Винаги ще бъда за България.“

За финал Маркиньос сподели очакванията си за следващия сезон, който започва след по-малко от месец.

„От това, което съм гледал, мисля, че ще има три-четири отбора, които ще се борят за титлата. ЦСКА е един от тях.“

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