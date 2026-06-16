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  3. ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

ЦСКА срещу стар познайник на старта в Лига Европа

  • 16 юни 2026 | 18:08
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ЦСКА ще се изправи срещу Дери Сити (Северна Ирландия) в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Това отреди тегленият преди минути жребий в Нион, при който отборът на Христо Янев беше в урната на поставените.

Сред потенциалните съперници на "червените" бяха още Жилина (Словакия), Войводина (Сърбия), Университатя Клуж (Румъния), Алуминий (Словения) и Вестри (Исландия).

"Армейците" се класираха за втория по сила европейски клубен турнир, след като спечелиха Купата на България. По този начин те се завърнаха на международната сцена след 2-годишно отсъствие.

Първият мач, в който ЦСКА е домакин, ще бъде на 9 юли (четвъртък), а реваншът в Лондондери - седмица по-късно (16 юли, четвъртък)

Двата отбора вече са се срещали в евротурнирите. Това се случва през сезон 2009/10, когато "червените" отстраняват своя опонент след минимален успех с 1:0 в София и равенство 1:1 в Северна Ирландия в третия квалификационен кръг на ЛЕ.

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