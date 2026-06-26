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Тунис – Нидерландия (съставите)

  • 26 юни 2026 | 00:51
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Тунис – Нидерландия (съставите)

Тунис и Нидерландия се срещат в среща от третия кръг в група „F“. Мачът е от 02:00 часа българско време в Канзас Сити. По същото време е и другият двубой в групата между Япония и Швеция.

И в двете срещи има интрига, тъй като само тунизийците нямат шансове за излизане от групата, а "оранжевите" са сигурни продължаващи. Залогът за първото място е голям, защото праща на 1/16-финал срещу Мароко, докато вторият ще има малшанса да отиде на Бразилия. Много са вариантите пък пред евентуалния трети, ако продължи към елиминациите.

Селекционерът на „лалетата“ Роналд Куман е направил само една промяна в стартовия си състав в сравнение с този срещу Швеция, като Нейтън Аке започва вместо Ван де Вен.

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