Новият шеф на Ювентус разясни ситуациите с Коло Муани, Мартинес, Викарио, Мирети, Лукуми, Влахович и Мухаремович

Новият изпълнителен директор на Ювентус Джовани Карневали говори по различни теми, свързани с трансферната стратегия на клуба през това лято. Той потвърди, че нападателят Рандал Коло Муани (Пари Сен Жермен), вратарите Емилиано Мартинес (Астън Вила) и Гулиелмо Викарио (Тотнъм), както и защитниците Йон Лукуми (Болоня) и Тарик Мухаремович (Сасуоло) са сред набелязаните от “Старата госпожа” играчи. Също така ръководителят увери, че “бианконерите” не бързат да продадат своя халф Фабио Мирети въпреки множеството ухажори, и призна, че не е водил преговори с нападателя Душан Влахович за удължаването на изтичащия му договор.

“Както вратарят, така и нападателят са ключови играчи. Въпреки това тези две фигури не са достатъчни, като трябва да се оглеждаме за възможности и на други позиции. Трябва да работим със спокойствие, защото настоящите финансови условия и искания са много високи. Коло е възможност, която се обсъжда от известно време. Много добре знаете, че преди имаше трудности около негово завръщане, като сега оправяме отношенията си с ПСЖ. Водим определени преговори, но те трябва да са при подходящи и приемливи условия. Също така трябва да приключим преговорите успешно, а това никога не е лесно. Едно нещо е сигурно: имаме ясни идеи, като знаем какво искаме и къде се надяваме да стигнем.

🚨🇫🇷 Giovanni Carnevali on Randal Kolo Muani: Randal is a real possibility; we are mending our relationship with PSG and we are taking certain discussions forward. The terms must be right and acceptable. One thing is certain: we have a clear plan and we know where we need to go.”… pic.twitter.com/q2FDayIDm5 — JuveFC (@juvefcdotcom) June 29, 2026

Мартинес е важен играч. Той е вратарят на Аржентина и е умел футболист с голям опит, като би бил перфектно попълнение за Ювентус. Въпреки това няма да отрека, че размишляваме и върху други играчи. Така че той не е единственият вариант, опциите са няколко. Говори се за Гулиелмо, който е друг вратар, който би могъл да ни интересува. Въпреки това има и други алтернативи. Не бързаме да правим трансфери още сега. Имаме много време за размисъл и за търсене на футболисти, които имат желание да подпишат с Юве. Всеки дошъл трябва да има желанието да се присъедини към клуб, който се цели в постигането на важни резултати.

🚨🇦🇷 Giovanni Carnevali on Dibu Martínez: “An important player, the Argentina national team’s goalkeeper, of great calibre and experience. He might be a good fit, but we’re also considering other, different options. Vicario could be of interest, but so could other young players.”… pic.twitter.com/nCYIE5TeaU — JuveFC (@juvefcdotcom) June 29, 2026

Не мисля, че е лесно да се сключи сделка за продажбата на Мирети. Първо, той е играч, в когото имаме вяра, но най-вече сме убедени, че той има голяма стойност. Така че не мисля, че в момента има подходящи условия за негов трансфер. Все пак нямаме нуждата да правим продажби на този етап. Същото важи и за привличането на Лукуми, чиято откупна клауза е 28 млн. евро. Той е важен играч, от когото бихме се интересували, но не и при тези условия. Аз лично досега въобще не съм разговарял с Влахович. Във футбола една възможност може да я няма днес, но утре тя да се появи. Той е важен играч, но в момента не е в нашите мисли.

🚨🇧🇦Giovanni Carnevali on Tarik Muharemovic: “Tarik is a player I know inside out; we’re well aware of his worth, and he has great prospects. We also need to consider the offers; we still own 50 per cent of his rights. We’ll assess what opportunities might arise; we’re keeping a… pic.twitter.com/qWretcrXyS — JuveFC (@juvefcdotcom) June 29, 2026

Мухаремович е футболист, когото познавам доста добре, така че сме наясно със стойността на този млад играч с голям потенциал. Трябва да видим и останалите предложения за него, защото все още държим 50% от правата му. Затова в този случай ще оценим какви други възможности може да има, особено във водещите първенства, но ние го държим под око, защото той би могъл да представлява интерес за Ювентус”, сподели пред “Скай Спорт” Карневали, който категорично отписа потенциална размяна с Интер за полузащитника Давиде Фратези и халф-бека Андреа Камбиазо.

🚨🇮🇹 Giovanni Carnevali on Frattesi-Cambiaso and Inter: “Relations are excellent, not only with Marotta but with many other directors. There’s never been anything; we haven’t even spoken recently – we’ve got plenty to do. There certainly haven’t been any discussions to date.”… pic.twitter.com/7Zngx3KXuU — JuveFC (@juvefcdotcom) June 29, 2026

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Снимки: Gettyimages