Болоня води в надпреварата за халф на Ювентус

Ювентус има намерение да продаде 22-годишния полузащитник Фабио Мирети, но кандидатите - Болоня и Виляреал, не са близо до споразумение за трансферна сума от 14 милиона евро.
Футболистът навършва 23 години през август и е израснал в младежката академия на гранда от Торино, така че всяка продажба практически би представлявала чиста печалба за клуба. „Бианконерите“ трябва да осъществят съществен изходящ трансфер до 30 юни, за да балансират сметките си, особено след като не успяха да се класират за Шампионската лига.
Според Sky Sport Italia, отборът на Болоня е най-заинтересован да привлече Мирети това лято и води преговори за намаляване на разликата във финансовите условия. Освен Виляреал, конкуренти за неговия подпис са Комо и Фиорентина. Ювентус иска около 12-14 милиона евро за италианеца, което все пак е по-малко от обявените първоначално 20 милиона евро, но предложението на Болоня все още не е близо до тази сума.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages